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南加中文學術比賽逾500人 幼童朗誦詩詞

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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四、五歲孩童身著盛裝參加朗誦比賽。（記者邵敏／攝影）
四、五歲孩童身著盛裝參加朗誦比賽。（記者邵敏／攝影）

加州中文學校聯合會，19日在亞凱迪亞舉辦「2026年春季學術比賽」，當天參賽學生人數超過500人，包括來自30多所中文學校以及沉浸式中文教育學校。比賽項目包含詩詞朗誦、演講、簡報、台灣華語文學習中心（TCML）學員講笑話等，參賽者興致盎然。

當天活動在亞市高中舉辦，學生在老師帶領下參賽，很多家庭更是全家陪同前來，校園熱鬧萬分。年齡最小的參賽者僅四、五歲，他們身著盛裝參加朗誦比賽，為緩解幼童的緊張情緒，老師在教室內唱歌鼓勵，眾多家長則在門口翹首以盼。

本次賽事正值南加州中文學校聯合會成立50周年之際，活動規模盛大，除傳統中文學校外，有越來越多的公立學校中文沉浸式課程學生參與，包括阿罕布拉市唯一一所雙語公立學校諾思拉普小學（Northrup Elementary School），當天也帶著幾十名學生參賽。

美聯合會會長劉玉𤧞表示，今年參賽的主流學校人數增加20%，她相信，今後會有越來越多的公立學校報名參加。「聯合會為當地華語學習者提供交流平台，對推動第二語言學習來說意義重大。」劉玉𤧞認為，聯合會每年舉辦學術比賽，華裔或非華裔參賽者可藉此展現自己的語言能力、並檢驗學習成果，賽事參與者眾多，見證南加華語教育的蓬勃發展。

此次活動由80多位評審、義工人員共同成就。據悉，南加中文學校聯合會一年舉辦兩次學術比賽，春季以口語為主，秋季則以書寫為主。

南加州中文學校聯合會19日舉辦「2026年春季學術比賽」。（記者邵敏／攝影）
南加州中文學校聯合會19日舉辦「2026年春季學術比賽」。（記者邵敏／攝影）

華裔 加州 亞凱迪亞

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