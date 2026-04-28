世華橙縣分會5/2母親節講座 聚焦資產傳承

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會將於5月2日舉辦「第三周年慶暨母親節活動」。（主辦方提供）

世界華人 工商婦女企管協會橙縣 分會將於5月2日（周六）上午10時30分開始，舉辦「第三周年慶暨母親節 活動」，結合女性領導力、家庭價值與資產傳承三大主軸，邀請社區民眾共同參與。

本次活動特別規畫專題講座「母愛的傳承，還是風險的開始？」聚焦華人家庭常見將子女加入房產權狀的資產配置方式，例如將子女加入房產權狀（Deed），會中將深入解析其潛在風險，包括房產可能成為子女債務的一部分，或在訴訟、離婚、破產等情況下面臨不確定性。同時也將介紹如生前信託（Living Trust）等較為穩健的資產傳承工具，提供實務建議。

除專業人士解析資產傳承規畫外，活動還安排母親節花藝設計體驗，讓參與者在溫馨氛圍中感受節慶意義；現場並備有精緻茶點，提供來賓輕鬆交流的平台，同時串聯女性企業家與社區資源，促進彼此互動與合作。該活動將在橙縣華僑文教服務中心舉辦，地址：2901 W. MacArthur Blvd., Santa Ana, CA。

活動相關詳情，請詢問 Amy Cho（951）264-7062 或Joyce Lin（714）904-6660