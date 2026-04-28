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台灣美食教學 國宴主廚5月洛城登場

記者楊青/洛杉磯報導
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「台灣美食美加地區巡迴教學講座」5月將再度登陸洛杉磯，令傳統美食愛好者相當期待。...
「台灣美食美加地區巡迴教學講座」5月將再度登陸洛杉磯，令傳統美食愛好者相當期待。圖爲2024年台灣國宴級主廚來洛講學盛況。（洛杉磯華商經貿聯誼會提供）

由台灣僑務委員會主辦的「台灣美食美加地區巡迴教學講座」，今年5月登陸洛杉磯，邀請國宴級主廚范德忠與李志龍親自示範八道經典台灣料理。活動尚未登場即引發熱烈迴響，其中首場在慈濟美國總會舉行的場次已報名額滿，第二場在洛杉磯華僑文教服務中心仍開放少量名額供民眾報名。

本次巡迴以「台灣好味道，幸福好預兆」為主題，兩天共教授八道料理，包括鹽酥雞、刈包、紅燒牛肉麵、客家小炒、客家鹹湯圓、素客家三封、豆酥香菇釀豆腐及金沙紅石斑魚等，融合台灣經典夜市風味與傳統客家料理，展現多元飲食文化。

洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜表示，今年是台灣第16次派遣國宴級主廚赴美巡迴教學，每位主廚均具備逾30年廚藝經驗，不僅擁有「總舖師」（主廚）資歷，亦融合日式料理技法，本次學習機會相當難得。他表示，每次巡迴內容皆有不同特色，今年特別加入更多創意與在地元素，提升互動與實用性。

邱啟宜指出，5月6日在慈濟舉行的首場活動，以素食料理為主軸，運用南加本地蔬菜與水果設計創意菜色，包括水果塔搭配慕斯等甜點，以及以豆腐、腐皮、香菇等植物性食材製作的「素版」鹽酥雞、刈包與牛樂麵，不僅外觀與口感接近傳統葷食，更呼應當前健康飲食與地中海飲食潮流。

而5月7日在華僑文教服務中心舉行的第二場，則更貼近南加州生活，強調以當地可取得食材入菜，讓民眾在家中也能輕鬆複製台灣經典美味。兩場活動共示範八道料理，並加入客家小炒等家常經典。

此外，本次活動也結合南加州在地資源，多家食材供應商與美食專家參與協辦與贊助，並安排本地餐飲業者示範料理。其中知名品牌「李錦記」主廚也將現場示範兩道特色菜，增添活動亮點。現場除教學外，亦提供試吃與品嚐，並準備豐富伴手禮，讓參與者能將所學帶回家中延伸應用。

主辦單位表示，首場活動將於5月6日上午在慈濟總會香積廳舉行，包含園區導覽與素食自助餐體驗；第二場則於5月7日在華僑文教服務中心舉行，開放僑民報名參加，費用30美元，包含午餐、飲料、料理品嚐及禮袋。

邱啟宜強調，透過巡迴教學，不僅推廣台灣美食文化，也促進僑界與主流社區交流，讓更多人認識台灣味道的多元與創新。詳情可恰邱啟宜，626-524-9797。

2024年台灣國宴級主廚來洛講學，吸引不少中華美食愛好者前往學習和交流。（洛杉磯...
2024年台灣國宴級主廚來洛講學，吸引不少中華美食愛好者前往學習和交流。（洛杉磯華商經貿聯誼會提供）

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