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結局超反轉 感人救鴨竟被轉賣食用

編譯陳盈霖／綜合報導
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河濱縣動物服務局日前拯救500多隻鴨子，然最終部分鴨子遭畜牧商領養轉賣，恐被買家...
河濱縣動物服務局日前拯救500多隻鴨子，然最終部分鴨子遭畜牧商領養轉賣，恐被買家買來食用。（河濱縣動物服務局IG）

紐約郵報報導，河濱縣一起大規鴨子救援行動引發爭議，數百隻鴨子一天內被領養，然部分竟遭畜牧商以「每隻15美元」轉售牟利，且恐被買家買來食用。一場原本讓人感動的救援行動，結局令人唏噓。

根據橙縣紀事報報導，河濱縣動物服務局14日從安薩（Anza）的「鴨子庇護所」（Duck Sanctuary）接收約500隻鴨子。該庇護所由伯科維茲（Howard Berkowitz）經營，此前因過度擁擠與照顧不當遭調查。

營救行動的第二天，服務局在聖雅辛托谷（San Jacinto Valley）收容所開放民眾免費領養。短短數小時內，諾可市（Norno）一家名為「馬特牲畜」（Matt's Livestock）的商家認養約270隻鴨子，隨後迅速在臉書出售。動保人士表示，部分買家很可能將鴨子買來吃掉，一名在臉書上提及與鬥雞相關用途的買家，亦買走11隻。

伯科維茲表示，原本他同意將這些鴨子交給動物服務局，是以牠們會去安全地方為前提。「我養了牠們多年，一生積蓄花在牠們身上，結果最後被拿去當食物。我希望河濱縣為此付出代價。」

多個救援團體也表示，此事讓他們措手不及。救援組織「怪誕雞救援」（Funky Chicken Rescue）史密斯（Darcy Smith）原本提出接收50隻鴨子，並表示其他動保單位也準備好接收。「牠們本來可去一些收容所，那裡已安排好通過審核的領養家庭，然當局把牠們從一個糟糕的環境拯救出來，又放到另一個糟糕境地？」

河濱縣官員表示，快速開放領養是因這批鴨子是十多年來最大規模的收容量，他們收容能力有限。報導還指出，部分鴨子可能帶有人畜共同傳染病，外界批評相關單位在未充分揭露風險的情況下開放領養。

相關單位表示，此次救援行動是源於伯科維茲庇護所狀況令人日益擔憂，鴨群數量不斷增加，過度擁擠問題惡化。動保人士形容現場環境骯髒，甚至有囤積動物情況，但伯科維茲否認有任何不當行為，他說，「我的地盤上沒有一隻病鴨」。

得知部分鴨子的最終去向後，伯科維茲表示將退出動物救援工作，「我受夠了，不幹了。」

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