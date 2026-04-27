我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

ICE與地方警合作 資料遭封鎖

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「第一修正案聯盟」法律主任David Loy指出，政府機構對資訊公開的本能式拒絕...
「第一修正案聯盟」法律主任David Loy指出，政府機構對資訊公開的本能式拒絕相當普遍，媒體難以取得關鍵資料。（ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）24日舉行線上簡報會，探討地方警局與移民暨海關執法局（ICE）之間日益增加的合作關係，與會專家指出，隨著移民執法逐漸去中心化，地方層級的監督與報導變得愈發關鍵，但相關紀錄往往殘缺、延遲甚至被拒絕公開，對新聞採訪構成挑戰。

來自「第一修正案聯盟（First Amendment Coalition）」法律主任David Loy指出，該機構近期曾針對加州范杜拉縣（Ventura）警局提起訴訟，要求公開一宗大規模移民突襲行動的執法影像。當地警方以調查紀錄為由拒絕公開，但聯盟主張，當時警員僅負責維持秩序，並未進行刑事調查，因此不應適用豁免條款。最終縣府同意和解並釋出約10小時的影像資料。

Loy補充道，政府機構對資訊公開的本能式拒絕相當普遍，記者若不積極爭取，往往難以取得關鍵資料。他指出，執法機構握有拘捕甚至使用武力的權力，社會更應有權了解其運作方式，這並非支持或反對執法，而是保障公眾知情權。

同屬該聯盟的新聞教育專員Thadeus Greenson則指出，在通過聯邦資訊自由法（FOIA）申請聯邦執法記錄日益緩慢的情況下，記者應轉向地方層級資料。他建議關注四大類紀錄，包括監督報告、政府合約、跨機構通信與執法紀錄，例如拘留中心檢查報告、地方政府與ICE簽署的備忘錄（MOU）、以及911報案紀錄等。

非營利平台MuckRock訓練主管Elizabeth Clemons指出，撰寫FOIA申請前的背景調查至關重要，申請內容須具體明確，避免「要求所有資料」等過於寬泛的描述，否則不僅耗時，也容易被拒。Clemons還提醒，在當前政治環境下，政府機構的回覆速度普遍變慢，部分原因與政府人力縮減有關，但並非完全拒絕公開。她建議記者保持耐心與禮貌，同時持續跟進申請進度，以提高成功率。

雪城大學（Syracuse University）助理研究教授Austin Kocher提到，移民執法本質上是地方性的，應從地理與制度網絡角度理解。他表示，移民個案的處理結果，往往取決於逮捕地點、司法轄區、法官與拘留中心等多重因素，因此記者應以區域系統視角進行分析，而非僅關注單一機構。

幾位專家一致呼籲，記者應善用法律工具與數據資源，並持續追蹤公共紀錄，以填補資訊缺口，確保公眾能掌握政策對社區的實際影響。

世報陪您半世紀

加州 移民 ICE

上一則

被查獲廚房冰著撿回來的「野味」瞧中餐廳這番說詞...

下一則

iPhone設定改一下 充電就有趣味聲

延伸閱讀

ACoM線上座談 教追查ICE與警合作紀錄

ACoM線上座談 教追查ICE與警合作紀錄
假ICE電話詐騙移民 律師示警

假ICE電話詐騙移民 律師示警
ICE欲租曼哈頓下城車位 爆擴大移民執法疑慮

ICE欲租曼哈頓下城車位 爆擴大移民執法疑慮
華女當街被ICE逮捕 救援大費周章 專業人士：華社需建立互助網

華女當街被ICE逮捕 救援大費周章 專業人士：華社需建立互助網
賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%

賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%
2公民喪命後 明州ICE逮捕率驟降近12%

2公民喪命後 明州ICE逮捕率驟降近12%

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

2026-04-23 15:05
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患