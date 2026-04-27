ICE與地方警合作 資料遭封鎖

「第一修正案聯盟」法律主任David Loy指出，政府機構對資訊公開的本能式拒絕相當普遍，媒體難以取得關鍵資料。（ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）24日舉行線上簡報會，探討地方警局與移民 暨海關執法局（ICE ）之間日益增加的合作關係，與會專家指出，隨著移民執法逐漸去中心化，地方層級的監督與報導變得愈發關鍵，但相關紀錄往往殘缺、延遲甚至被拒絕公開，對新聞採訪構成挑戰。

來自「第一修正案聯盟（First Amendment Coalition）」法律主任David Loy指出，該機構近期曾針對加州 范杜拉縣（Ventura）警局提起訴訟，要求公開一宗大規模移民突襲行動的執法影像。當地警方以調查紀錄為由拒絕公開，但聯盟主張，當時警員僅負責維持秩序，並未進行刑事調查，因此不應適用豁免條款。最終縣府同意和解並釋出約10小時的影像資料。

Loy補充道，政府機構對資訊公開的本能式拒絕相當普遍，記者若不積極爭取，往往難以取得關鍵資料。他指出，執法機構握有拘捕甚至使用武力的權力，社會更應有權了解其運作方式，這並非支持或反對執法，而是保障公眾知情權。

同屬該聯盟的新聞教育專員Thadeus Greenson則指出，在通過聯邦資訊自由法（FOIA）申請聯邦執法記錄日益緩慢的情況下，記者應轉向地方層級資料。他建議關注四大類紀錄，包括監督報告、政府合約、跨機構通信與執法紀錄，例如拘留中心檢查報告、地方政府與ICE簽署的備忘錄（MOU）、以及911報案紀錄等。

非營利平台MuckRock訓練主管Elizabeth Clemons指出，撰寫FOIA申請前的背景調查至關重要，申請內容須具體明確，避免「要求所有資料」等過於寬泛的描述，否則不僅耗時，也容易被拒。Clemons還提醒，在當前政治環境下，政府機構的回覆速度普遍變慢，部分原因與政府人力縮減有關，但並非完全拒絕公開。她建議記者保持耐心與禮貌，同時持續跟進申請進度，以提高成功率。

雪城大學（Syracuse University）助理研究教授Austin Kocher提到，移民執法本質上是地方性的，應從地理與制度網絡角度理解。他表示，移民個案的處理結果，往往取決於逮捕地點、司法轄區、法官與拘留中心等多重因素，因此記者應以區域系統視角進行分析，而非僅關注單一機構。

幾位專家一致呼籲，記者應善用法律工具與數據資源，並持續追蹤公共紀錄，以填補資訊缺口，確保公眾能掌握政策對社區的實際影響。