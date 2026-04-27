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洛杉磯聯合學區行政人員 兩年可加薪12.15%

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洛杉磯聯合學區（LAUSD）針對行政人員的新勞資協議近日通過，行政人員兩年內最高...
洛杉磯聯合學區（LAUSD）針對行政人員的新勞資協議近日通過，行政人員兩年內最高可獲12.15%加薪。（示意圖，取自pexel）

全美第二大公立學區洛杉磯聯合學區（LAUSD）行政人員的新勞資協議24日通過 ，行政人員兩年內最高可獲12.15%加薪，並首度納入每日8小時、每周40小時的工時上限及彈性工時制。

ABC 7電視台報導，根據洛杉磯學區行政人員協會（AALA）消息，代表約3000學區行政人員的Teamsters Local 2010工會表示，此次合約除薪資調整外，也納入多項工作條件改善，包括明確工時規範與彈性排班機制。工會指出，彈性工時可在事先通知下實施，無需事前取得核准，有助減輕長期以來行政人員的工作負擔。

加薪將分階段實施，包括2025年7月1日追溯加薪2%、2026年1月1日再追溯2%、2026年7月1日調升4%，以及2027年1月1日再增加3.65%。此外，合約亦包含年資獎金（longevity bonuses），並對任職於優先學校或學生人數達275人以上且僅設一名行政主管的校長，提供每年5000美元津貼。

AALA主席Maria Nichols表示，此次協議成果來自會員團結一致的集體行動。「我們與其他工會並肩合作，這份團結促使學區做出實質改變。」

另一方面，教師工會United Teachers Los Angeles亦與學區達成新的協議。至於代表約3萬校車司機、清潔人員、餐飲服務人員及特教助理的SEIU Local 99工會，截至25日對新勞資協議的投票結果仍在統計中。

學區本月稍早在原定罷工前夕，曾與SEIU Local 99達成初步協議，避免三大工會聯合罷工導致校園全面關閉。此次多方協議接連拍板，也象徵學區近期勞資關係暫時趨於穩定。

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