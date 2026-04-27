教授警告：南加大馬歇爾商學院衰退中

南加大馬歇爾商學院深陷衰退危機。(美聯社)

紐約郵報報導，南加州大學（USC）聲名卓著的馬歇爾商學院（Marshall School of Business）正爆發一場日益劇烈的內部抗爭。該校教職員近期發出嚴正警告，直指該學院的學術聲望與競爭力正陷入前所未有的「滑坡式」衰退。

根據L.A. Material報導，52位終身職教授聯名向南加大 商學院院長加勒特（Geoffrey Garrett）遞交一封措辭強硬的陳情信。列舉招生人數下滑、研究生課程縮減等多項警訊，認為這些現象揭示學院深層的體制問題。

教授們在信中直言：「無論是在學術聲譽、對卓越研究的承諾，還是畢業生的學術表現上，都有明顯跡象顯示，我們正處於下行軌道！」

南加大正處嚴峻的財務壓力之下，為填補高達2億5100萬美元的營運虧損，該校已於去年7月展開裁員行動。一名南加大資深行政人員向媒體透露：「校內氛圍極其低落，這為衝突提供滋生的溫床。」

事實上，全美商學院目前都面臨著MBA課程吸引力下降、招生人數萎縮的共同挑戰。然而，馬歇爾商學院的下滑速度尤其令內部憂心。自2021年以來，該校的全日制MBA課程在《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）的排名中，已從第16名跌至第25名。

教授們擔憂排名倒退將導致招生更為困難。一位商學院教授語帶諷刺地表示：「我們的排名甚至低於達拉斯德州大學（UT Dallas），這對校譽毫無幫助。」

加勒特於2020年接掌馬歇爾商學院，此前他曾擔任全美頂尖的賓州大學華頓商學院（Wharton School）院長長達六年。目前他仍是南加大的核心人物，並兼任校方AI策略委員會主席。