中華科工學會新會長汪康熙 提「三C」願景

第64屆卸任會長徐蕾（左）與即將接任的第65屆新任會長汪康熙（右）於就職典禮上完成交接，兩側為歷屆理事及出席貴賓。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州中華科工學會（CESASC）25日在洛杉磯縣亞凱迪亞 希爾頓酒店舉行第64屆年會晚宴，以「誠信、創新與影響力」為主題，廣邀華裔科學家、工程師及青年學生共襄盛舉。晚宴節目涵蓋古箏演出、舞蹈表演、機器人展示及多項學術頒獎，並於尾聲舉行新任理事會就職典禮。

即將接任第65屆會長的汪康熙於晚宴上首度闡述新任期願景，提出以「C」為首的三大核心方向：連結（Connection）、合作（Collaboration）與催化（Catalyst）。他表示，科工會匯聚科學、工程與藝術等領域專業人士，未來將廣納各界學者，並與環保協會、慈濟等機構合作推動環保活動，同時深化人工智能領域跨界合作。當天下午已舉辦AI論壇，邀請學者就AI對兒童教育及企業界的影響展開討論。

卸任第64屆會長徐蕾回顧一年任期，表示這段經歷不僅是領導歷程，更是關於連結、成長與共同使命的旅程。她說，就任之初提出「誠信、創新、影響力」三大理念，期許科工會的影響力能從華人 社區向外延伸，觸及更廣泛的社會。

晚宴主題演講由噴射推進實驗室（JPL）研究科學家蔣紅濤博士主講，題為「人類火星探索的科學策略」。蔣紅濤以NASA太空人 繞月拍攝的地球照片引言，指出宇宙中至今已知唯一的文明即為人類文明，探索太空的根本意義在於延續這份文明。他以家族三代為喻：祖父那一代視火車為奇蹟，父親那一代以飛機環遊世界，而下一代或將從太空港出發，前往太陽系各行星，一如今日搭機出行。

蔣紅濤表示，他是美國國家科學院、工程院暨醫學院聯合組成的15人「人類火星探索科學策略委員會」中唯一的華裔美國人。該委員會已發布報告，規畫2040年前人類登陸火星的路線圖，任務分三階段推進。他強調，登陸火星不僅是科學研究，更是人類作為多行星物種長期存續的見證，同時涉及人類生理、遺傳、心理與社會結構的跨代際適應研究。

本屆晚宴頒發多項獎項，包括Lisa Lu獎學金、Jonathan H. Jiang基礎科學獎、STEAM作文競賽獎、GOG獎學金、AI挑戰賽獎及海報發表獎；成就獎由Jonathan H. Jiang博士及侯一昭博士獲頒。晚宴尾聲舉行第65屆理事會就職典禮，新任會長汪康熙正式發表就職致詞，全場以大合影圓滿落幕。

出席貴賓包括：聯邦國會眾議員趙美心、加州參議員Bob Archuleta及加州財務長馬世雲。

對於如何加入科工會，汪康熙表示，年費為20美元，終身會員費500美元，須由兩名現有會員推薦，並經審核委員會通過方可取得資格。