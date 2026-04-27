模範雙親與社區領袖 獲中華會館表彰

本次頒獎典禮共表彰18位模範雙親及傑出領袖。（記者子為/攝影）

羅省中華會館於25日在聖蓋博市舉辦「模範雙親暨傑出領袖頒獎典禮」，在母親節前夕表彰社區楷模與傑出人士，現場氣氛溫馨熱烈，凝聚南加華人 社區向心力。

羅省中華會館主席聶澤英表示，在母親節來臨之際舉辦活動，不僅是聯絡鄉情、凝聚僑心，更希望藉此弘揚孝道、傳遞愛與關懷。「母愛偉大無私，父愛如山」，值得社會大眾銘記與回報。他同時向當天獲得「傑出領袖」榮譽的得獎者致敬，肯定他們在教育、商業、公益與文化推廣等領域的努力與貢獻，為社會帶來正面影響。

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）也到場致詞，肯定中華會館長期在南加州 華人社區中所扮演的重要角色。她表示，中華會館多年來致力於為華人移民爭取權益、協助新移民在美國建立生活，並在疫情及重大社區事件中提供關鍵支援，對社區發展貢獻良多。她並向當晚受表彰的18位模範雙親及傑出領袖致意，讚揚他們為社會帶來正面影響，並頒發國會證書。 中華會館於25日舉辦「模範雙親暨傑出領袖頒獎典禮」，聯邦眾議員趙美心到場支持。左起：譚新誠、張麗卿、趙美心、聶澤英、朱柏田。（記者子為/攝影）

此外，加州眾議員方樹強與洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）亦為得獎者頒發認證書，表達各界對獲獎者的肯定。

聶澤英表示，得獎者的經歷展現出成功並非偶然，而是來自長期的堅持、責任與愛的累積，不僅是社區的驕傲，也為年輕一代樹立榜樣。

本次頒獎典禮共表彰18位模範雙親及傑出領袖。其中包括時裝設計師陳影彤，早年於香港創立個人品牌，並拓展至東南亞市場，後移居美國重新創業，展現堅韌與創新精神；韓戰退伍軍人周錦瀚，曾榮獲紫心勳章，表彰其戰場英勇表現，返美後創立食品供應事業，成績斐然；以及南加州愛迪生電力公司資深工程師牟致遠，從事電力與抗震工程逾35年，並研發高壓變壓器防火系統，獲業界肯定。

活動尾聲，香港知名歌手黃寶欣登台演出，以動人歌聲為典禮畫下句點，為來賓留下難忘回憶。