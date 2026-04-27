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丹麥傳奇餐廳Noma到洛杉磯 周邊商品上架

記者張宏／洛杉磯報導
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Noma餐廳位於洛杉磯銀湖區的「Noma Projects」實體空間限時兩個月。...
Noma餐廳位於洛杉磯銀湖區的「Noma Projects」實體空間限時兩個月。（記者張宏／攝影）

多次蟬聯「世界之最」美譽的丹麥傳奇餐廳Noma，1月曾預售洛杉磯快閃營運的餐券，儘管每人餐費1500美元，但開放訂位後，所有席次在60秒內便被一掃而空。日前Noma餐廳在洛杉磯銀湖區開設實體空間「Noma Projects」，販售其品牌製作的發酵食品、調味品與合作商品。只有兩個月的限定開放，吸引不少無緣品嚐Noma餐廳美食的老饕和粉絲到場體驗其專屬味道。

（影音來源：記者張宏）

Noma Projects實體空間選擇在藝術氣息濃厚的銀湖區，與Loquat咖啡館及新開幕的Bar di Bello等店位於同一商圈，其實體空間布置宛如美食實驗室，室內設計採用產自洛杉磯木材製作的木質層架，家具也由洛杉磯本地公司製作，紡織品則來自日本京都。空間中心位置的長桌擺放各式食材和裝滿Noma自製調味料的瓶瓶罐罐，店員很親切準備試用勺子，讓客人品嚐Noma Projects的首款產品：鮮味十足的蘑菇魚露、野玫瑰醋、芝麻和松露調料等，來想像Noma的美食風格。

Noma Projects實體空間宛如美食實驗室。（記者張宏／攝影）
Noma Projects實體空間宛如美食實驗室。（記者張宏／攝影）

對華人來說，這些味道熟悉又陌生，來自聖蓋博谷華人Gina李表示，很多調料非常熟悉，多數來自亞洲，比如蘑菇和桃膠、黑芝麻等，但又被Noma賦予新的味蕾感受。來這裡就好像參觀美食實驗室，是很好的視覺和味覺體驗，雖然無緣品嚐Noma美食，但是可買幾瓶調味料回家自己製作美食。

相對Noma餐廳的「高冷」，Noma Projects實體店自2022年成立以來致力將高端餐飲中的實驗性風味，轉化為日常可使用的產品，提供更親民的入門途徑，讓更多消費者得以接觸其核心風味理念。除在總部哥本哈根有常住實體空間，Noma Projects只在2024年於布魯克林與一間日本高湯店短期合作，其在外國的特點是只賣產品且時間很短。

此次洛杉磯的Noma Projects提供十幾種食品，除調味料還有南瓜味的日式鰹魚乾（傳統上是煙熏醃製的鰹魚片），及一款名為員工辣椒醬的新品，這款辣椒醬以前常用於Noma辣椒餐，現在也開始零售。辣椒醬小瓶裝起價18美元，南瓜鰹魚乾售價36美元。還有一些Noma洛杉磯獨家合作款，如Spinnaker巧克力、Fermensch三種口味的康普茶及產自京都宇治的抹茶。

華人Raymond劉尤其喜歡藏紅花百香果口味的康普茶。他說，百香果是華人很熟悉的味道，但是Noma調製的這款飲料好像Mocktail（無酒精的雞尾酒），除百香果還有一種香水般美妙的味覺體驗，一罐七、八美元比喝一杯Mocktail要划算。

店內還出售Noma的《發酵指南》和《風味構建指南》等烹飪書籍，顧客還能買到手提袋、帽子和T恤等周邊商品，有華人買了T恤和手提袋。一華人顧客表示，因為快閃店推出的東西很多都是限定的，所以想買來做紀念，一個購物袋40美元說不上便宜，但很有特別意義。

Noma Projects持續開到6月26日，位於洛杉磯Sunset大道3300號，營業時間為周二至周五上午11時至晚7時，周六和周日上午10時至下午6時，網址為nomaprojects.com 。

Fermensch三種口味的康普茶。（記者張宏／攝影）
Fermensch三種口味的康普茶。（記者張宏／攝影）
野玫瑰醋有濃郁的玫瑰香味。（記者張宏／攝影）
野玫瑰醋有濃郁的玫瑰香味。（記者張宏／攝影）

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