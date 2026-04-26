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世華南加州分會訪天仁天福旗艦店 體驗茶飲文化

記者張庭瑜╱天普市報導
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世華南加州分會全體與會會員身著粉色會服，與連乾儒（前排中）在旗艦店茶葉展售區前。...
世華南加州分會全體與會會員身著粉色會服，與連乾儒（前排中）在旗艦店茶葉展售區前。（記者張庭瑜╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會舉辦年度企業參訪活動，由召集人朱淑芳帶領會員，前往天普市的天仁茗茶暨天福茶莊旗艦店，在美國天福集團總經理連乾儒接待與導覽下，深入了解品牌經營理念及茶文化推廣策略。

連乾儒指出，該據點為天仁與天福兩大品牌在美國首度合作打造的旗艦門市，整合茶葉、茶具及相關產品。現場設有四、六及十人座獨立包廂，空間規畫兼顧私密性與舒適度，可應用於私人聚會及小型商務會議。導覽並安排完整品茗體驗，從觀察乾茶、聞香至沖泡流程逐步進行，讓與會者品味高端茶葉原味，並搭配台灣糕餅品牌郭元益等中式點心，呈現精緻下午茶形式，深化對中華茶文化的理解。

連乾儒表示，旗艦店以年輕化風格重新詮釋傳統茶文化，推出特調茶飲、茶葉冰淇淋及精緻下午茶等多元產品，吸引年輕族群接觸茶飲。他指出，天仁創立於1961年，天福成立於1993年，雙方合作盼將較為「柔性」的茶文化帶入美國主流社會，使茶成為舒緩情緒、沉澱心靈的媒介。他說明，店內下午茶不同於一般西式茶點，融入中式元素並結合完整品茗流程，同時提供品茗課程，讓有興趣民眾深入了解各類茶種特色及正確沖泡方式。

連乾儒強調，茶文化底蘊深厚，旗艦店定位為「第二個客廳」，期望吸引不同族群，包括美國主流客層，在此體驗優質茶飲文化，也融合不同世代需求，兼顧傳統品茗與創新茶飲。

世華南加分會會長孟心韻表示，企業參訪為分會年度重要活動，促進會員學習優秀企業經營模式。她指出，茶文化長久融入華人生活，但在海外推廣至主流社會並不容易，此次活動讓會員更清楚理解品茶方式、茶種差異，以及精品茶與一般市售茶葉的不同，收穫豐富。

連乾儒（右）為眾人逐一介紹陳列於金色茶罐牆上的各式名茶品項及產品系列。（記者張庭...
連乾儒（右）為眾人逐一介紹陳列於金色茶罐牆上的各式名茶品項及產品系列。（記者張庭瑜╱攝影）

世華南加州分會會長孟心韻（右）代表協會，向美國天福集團總經理連乾儒（左）頒發感謝...
世華南加州分會會長孟心韻（右）代表協會，向美國天福集團總經理連乾儒（左）頒發感謝狀，並贈予紀念禮品，感謝其熱情接待與全程導覽。（記者張庭瑜╱攝影）

參訪活動接近尾聲，全體會員與連乾儒在店內寬敞的包廂宴會區共享精緻中式下午茶。（記...
參訪活動接近尾聲，全體會員與連乾儒在店內寬敞的包廂宴會區共享精緻中式下午茶。（記者張庭瑜╱攝影）

會員們在店內品茗區駐足欣賞精緻茶具擺設，並仔細了解各式紫砂茶器的使用方式，對中式...
會員們在店內品茗區駐足欣賞精緻茶具擺設，並仔細了解各式紫砂茶器的使用方式，對中式茶道文化充滿興趣。（記者張庭瑜╱攝影）

連乾儒手持茶葉樣品，向圍聚一旁的會員們詳細解說不同茶葉的特色與品級差異。（記者張...
連乾儒手持茶葉樣品，向圍聚一旁的會員們詳細解說不同茶葉的特色與品級差異。（記者張庭瑜╱攝影）

美國天福集團總經理連乾儒暢談旗艦店的創業理念、茶文化推廣策略，以及向美國主流社會...
美國天福集團總經理連乾儒暢談旗艦店的創業理念、茶文化推廣策略，以及向美國主流社會介紹正統中式品茗文化的願景。（記者張庭瑜╱攝影）

與會者走訪店內展售區，查看天福系列茶品及禮盒包裝，包括普洱茶餅等特色商品。（記者...
與會者走訪店內展售區，查看天福系列茶品及禮盒包裝，包括普洱茶餅等特色商品。（記者張庭瑜╱攝影）

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