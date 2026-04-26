五四精神重啟 南加華人學者開講

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」，歡迎各界人士踴躍參與。（美西華人學會提供）

紀念五四運動107周年，美西華人 學會和北美南加州 華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」，邀牛津大學經濟史博士徐永泰、哲學法學博士陳勁松及時事評論員魏林峰演講，免費向公眾開放。美西華人學會歡迎各界人士參與。

1919年5月4日的五四運動，以一戰後巴黎和會將德國 在中國山東的權益轉讓予日本作為歷史背景。魏林峰將透過孫中山領導辛亥革命、袁世凱稱帝復辟、第一次世界大戰等一系列歷史背景，帶聽眾走進那個時代的北京城，感受五四運動時期中國社會蘊藏的巨大變革能量。

徐永泰將以「五四運動的催化劑——胡適」為題，深入剖析胡適在中國思想轉型中的關鍵角色，並闡述其如何在歷史轉折點上，引領新文化思潮主要方向，推動中國邁向現代文明之進程。

魯迅對中國新文化影響巨大而深遠。陳勁松將用「為中華民族背負靈魂十字架的作家」為題介紹魯迅，剖析魯迅如何對中華民族和中國傳統文化交織著失望與憐憫、刻薄與溫情、批判和寄予的既矛盾又統一的情感。

研討會時間：5月2日下午2時至5時；地點：洛杉磯偉博文化中心二樓，9645 Telstar Ave. EL Monte, CA 91731。

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主講人之一的魏林峰。（美西華人學會提供）

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主講人之一的徐永泰。（美西華人學會提供）