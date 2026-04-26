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五四精神重啟 南加華人學者開講

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美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」，歡迎各...
美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」，歡迎各界人士踴躍參與。（美西華人學會提供）

紀念五四運動107周年，美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」，邀牛津大學經濟史博士徐永泰、哲學法學博士陳勁松及時事評論員魏林峰演講，免費向公眾開放。美西華人學會歡迎各界人士參與。

1919年5月4日的五四運動，以一戰後巴黎和會將德國在中國山東的權益轉讓予日本作為歷史背景。魏林峰將透過孫中山領導辛亥革命、袁世凱稱帝復辟、第一次世界大戰等一系列歷史背景，帶聽眾走進那個時代的北京城，感受五四運動時期中國社會蘊藏的巨大變革能量。

徐永泰將以「五四運動的催化劑——胡適」為題，深入剖析胡適在中國思想轉型中的關鍵角色，並闡述其如何在歷史轉折點上，引領新文化思潮主要方向，推動中國邁向現代文明之進程。

魯迅對中國新文化影響巨大而深遠。陳勁松將用「為中華民族背負靈魂十字架的作家」為題介紹魯迅，剖析魯迅如何對中華民族和中國傳統文化交織著失望與憐憫、刻薄與溫情、批判和寄予的既矛盾又統一的情感。

研討會時間：5月2日下午2時至5時；地點：洛杉磯偉博文化中心二樓，9645 Telstar Ave. EL Monte, CA 91731。

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主...
美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主講人之一的魏林峰。（美西華人學會提供）

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主...
美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主講人之一的徐永泰。（美西華人學會提供）

美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主...
美西華人學會和北美南加州華人寫作協會5月2日聯合舉辦「五四運動學術論壇」。圖為主講人之一的陳勁松。（美西華人學會提供）

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