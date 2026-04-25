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科技巨頭進駐 庫爾富市崛起「完全像另一個世界」

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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近年來，位於洛杉磯西區的庫爾富市（Culver City）正快速崛起為南加州最受...
近年來，位於洛杉磯西區的庫爾富市（Culver City）正快速崛起為南加州最受矚目的居住與商業熱點之一。（記者謝雨珊/攝影）

近年來，位於洛杉磯西區的庫爾富市（Culver City）正快速崛起為南加州最受矚目的居住與商業熱點之一。這座同時兼具歷史底蘊與創新氛圍的小城，憑藉鄰近海灘的地理優勢、完善的步行街區設計，以及科技與影視產業的集聚效應，持續吸引來自加州及全美的企業與人口進駐；且被視為考量生活品質與價格後，為相對「高性價比」的居住選擇。

根據洛杉磯時報報導，該地區已成功從傳統的電影製片場景，轉型為吸引全球科技與媒體巨頭的「經濟磁鐵」。報導指出，庫爾富市的成功，很大程度歸功產業群聚。

亞馬遜旗下的影音工作室與Prime Video已深耕當地的歷史製片廠；蘋果公司正積極擴建其數十萬平方英尺的辦公園區。隨著亞馬遜、蘋果及華納兄弟等企業進駐並擴張版圖，讓庫爾富市逐漸發展成科技、遊戲與媒體產業的重要聚集地。

除企業進駐，城市本身的生活條件也是吸引力來源。以Ivy Station和Culver Steps為代表的混合用途開發案，將辦公空間、時尚餐飲與休閒綠地無縫連結。

近期因工作搬到庫爾富市的陳小姐表示，這座城市現在給她的印象，「完全像另一個世界」；過去開車經過時並未特別留意，但近年來明顯感受到當地發展迅速，城市樣貌已出現顯著變化。

陳小姐認為，如今的庫爾富市街區更具設計感與特色，許多角落都相當適合拍照打卡，餐飲選擇也日益多元。同時，結合工業美學風格的建築與園區陸續成形，使整體城市氛圍更具現代感與視覺質感。

住在附近的吳先生表示，平時經常前往庫爾富市休閒。他指出，當地除環境整潔外，還有許多「小而精緻」的商圈，包括Platform與The Culver Steps一帶，逐漸成為人氣聚集地。他經常與友人到The Culver Steps的草坪上休息放鬆，喝咖啡、看書，甚至悠閒待一整個下午，在忙碌工作之餘，享受慢步調的生活氛圍。

The Culver Steps是許多年輕人喜歡去悠閒散步喝咖啡吃飯的地方。（記...
The Culver Steps是許多年輕人喜歡去悠閒散步喝咖啡吃飯的地方。（記者謝雨珊/攝影）
庫爾富市有許多「小而精緻」的戶外商圈，包括Platform與The Culver...
庫爾富市有許多「小而精緻」的戶外商圈，包括Platform與The Culver Steps一帶，逐漸成為人氣聚集地。（記者謝雨珊/攝影）

洛杉磯時報指出，隨著高薪族群湧入，當地的房價與租金水漲船高，引發對社區高檔化（Gentrification）及長期居民流失的擔憂。庫爾富市的房價可超過140萬美元，平均租金也高達每月4350美元，約比全美平均水平高出64%至65%。不過，相較附近的聖塔蒙尼卡（Santa Monica）或比佛利山莊（Beverly Hills）等地，庫爾富市在生活品質與價格之間，仍被視為相對「高性價比」的選擇。

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