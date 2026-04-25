巴沙迪那131戶可負擔宅案 勉強通過

巴沙迪那設計委員會（Pasadena Design Commission）日前召開特別會議，正式通過位於600 N. Rosemead Blvd.的一項大型住宅開發計畫，該案規畫興建131戶可負擔住宅。（巴沙迪那市政府）

巴沙迪那設計委員會（Pasadena Design Commission）日前舉行特別會議，正式通過600 N. Rosemead Blvd.的一項大型住宅開發計畫，該案規畫興建131戶可負擔住宅，並在部分委員「勉強支持」的情況下通過該案。

該開發案由Elysian Housing提出，將現有兩層、約5萬6828平方英尺的辦公建築改建為51戶住宅，並在基地上新建一棟五層、約11萬593平方英尺的住宅大樓，新增82戶單位，地塊總面積約9萬3759平方英尺。整體規畫共設置55個停車位，遠低於市府原規範所需的215個車位。

該案採加州 「密度獎勵法」，適用100%可負擔住宅且位主要交通站點半英里範圍內的開發案。市府指出，依現行分區規定，該地塊最多僅能興建103戶，但州法允許取消密度上限並放寬建築高度限制，使提案建築可達68英尺，高於地方原本38英尺限制。

特別會議期間共收到超過50封書面意見，現場也有數十居民表達反對。反對聲音主要集中在三大議題，包括停車位大幅減少、建築體量過高與周邊住宅不符，以及野火發生時Rosemead大道是否足以作為疏散通道。

根據Pasadena Now報導，來自Lower Hastings Ranch的居民指出，該建案緊鄰住宅區，可能帶來噪音、坡地穩定性與交通壓力等問題，並質疑該案距離交通站點的計算方式是否符合州法規定。市府人員則回應，州法規定採直線距離計算，該地塊確實位兩個主要交通節點半英里範圍內。

在審議過程中，委員會也關注緊急疏散問題。市府交通部門表示，已與消防部門合作制定疏散計畫，並納入審查程序。委員會主席Delgado指出，消防安全要求已列入本案86項附帶條件之一。

開發方代表Greg Comanor表示，該案將優先提供給伊頓野火受災戶及巴沙迪那居民，並鎖定年收入約12萬美元以下家庭。他並指出，類似可負擔住宅案在東區需求強烈，附近同類型社區甚至在完工前即已滿租。

最終，設計委員會在副主席Fares提出動議、委員Tyler附議下通過本案，兩人皆形容自己為「勉強支持」。委員會同時指出，這已是近期第四個同類型大型住宅案，未來仍有至少兩案將送審。