師大校友會 5/2邀曹若梅談「朕的愛恨情仇」

美國南加州國立台灣師範大學校友會會長李宜航（右二）於記者會中說明活動內容，邀請僑界參與歷史講座 。（記者張庭瑜/攝影）

為推廣歷史文化與深化僑界文化認同，美國南加州國立臺灣師範大學校友會23日舉行記者會，宣布將於5月2日在蒙特利公園市 舉辦歷史講座，邀請曹若梅主講「朕的愛恨情仇」，帶民眾走入歷史人物內心世界，也透過帝王故事剖析人性與時代。

主講人曹若梅透過視訊連線出席記者會，說明講座內容。（記者張庭瑜／攝影）

師大校友會會長李宜航表示，5月適逢母親節與亞太裔傳統月，特別規畫此講座，盼透過文化活動促進僑界交流，並強化不同世代對歷史與文化的認同。他也提到，歷史是文化認同的重要基礎，此類文史講座在僑界較為少見，對培養第二代、第三代僑民的文化意識具有正面意義。

前會長黃美月（中）於記者會中發言，介紹講座規畫及舉辦理念。（記者張庭瑜/攝影）

主講人曹若梅表示，此次講座將選取大眾熟悉的歷史題材切入，包括民間傳說與影視作品中的帝王故事，如「狸貓換太子」及清宮戲等，並對照史實進行解析。她指出，不同戲劇對同一歷史人物的詮釋往往差異甚大，與真實歷史未必相符，希望透過講座帶領聽眾辨析史實與戲劇之間的落差。

曹若梅從事歷史教學38年，認為歷史不應僅止於背誦年代與事件，應透過故事串聯人物與背景，使內容更生動有趣，也更容易理解。透過故事方式切入，不僅能提升學習興趣，也有助掌握歷史脈絡與真相。她指出，「帝王的愛恨情仇」未必如戲劇般誇張，但透過史實還原，更能看見人性與時代的交錯關係。

美國南加州國立臺灣師範大學校友會宣布5月2日舉辦歷史講座。（記者張庭瑜/攝影）

主辦單位表示，當天除專題演講外，亦安排觀眾互動問答，並規畫書籍義賣。活動將於5月2日上午10時至中午12時，在蒙特利公園市萬豪萬怡酒店（Courtyard by Marriott Hotel）舉行，歡迎民眾踴躍參與。