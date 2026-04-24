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趁麻醉伸狼爪 華人牙醫涉性侵病患近10年

海邊市訊
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63歲的王衛東（音譯，Weidong Wang）因三項性騷擾罪於2025年6月認...
63歲的王衛東（音譯，Weidong Wang）因三項性騷擾罪於2025年6月認罪，近期被判處300天監禁。（海邊市警局City of Seaside Police Department提供）

加州中央海岸地區的海邊市（Seaside）華人牙醫王衛東（Weidong Wang，音譯），在近十年間對多名病患進行性侵犯（sexual assault），他2025年6月已承認三項性騷擾罪（sexual battery），近期被判處300天監禁。

案件源於2017年警方展開的調查。檢方指出，王衛東在診療過程對病患施打麻醉後，進行不當性接觸。共有八名受害者出面指控其不當行為。

根據當地電視台KSBW報導，一名相關人士在庭外表示，看見王衛東被上銬帶走，對受害者而言具有重大意義。「他們長時間掙扎是否要說出來，需要極大的勇氣才能讓事情被看見。今天的結果，對他們來說是一種很大的肯定。」

根據KION電視台此前報導，警方調查顯示，針對王衛東的類似指控最早可追溯至2017年。他於2024年11月被警方依性騷擾罪逮捕並起訴。隨著案件曝光，更多受害者陸續現身與警方聯繫。除了刑事指控外，一40歲男性病患與一24歲女性病患也於同年對其提起民事訴訟，指王衛東涉嫌性侵犯、性別暴力及醫療疏失。

根據訴狀內容，該40歲男性受害者稱，他在2024年兩次就診期間，遭到王衛東性騷擾與猥褻。他指王衛東隔著衣物強行觸摸其生殖器，並進行不當觸碰。

最令人震驚的是，該男子表示，王衛東當時聲稱要注射麻醉劑，但他在注射後並未感到麻醉止痛，反而陷入高度鎮靜狀態。儘管意識模糊，該男子仍設法錄下王衛東不當觸碰他的過程，並在隔日將錄影證據交給警方。

另一24歲的女性受害者則控訴，王衛東曾於2021年9月在診間對其進行性騷擾。當時她坐在診療椅上接受治療，王衛東卻隔著衣物撫摸她的胸部。她曾舉手試圖阻止，王衛東將其手壓下，並表示「沒事的（It's OK）」。雖然王衛東隨後停止動作並完成療程，但此舉已對受害者造成心理傷害。

目前，相關民事訴訟仍在審理中。

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