年味還沒散 華美博物館春節慶典4/25登場 活動一籮筐

華美博物館之戶外廣場掛上紅燈籠，增添濃厚春節氣氛。（華美博物館提供）

由華美博物館主辦、擁有逾20年歷史的大型農曆新年活動「春節慶典」，將於4月25日在洛杉磯 市中心登場。活動預計吸引多名民選官員與社區嘉賓出席，與大洛杉磯地區各族裔民眾共同慶祝農曆丙午馬年。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘表示，今年活動將於洛杉磯市立歷史中心紀念園區內（El Pueblo de Los Angeles Historical Monument）的廣場舉行，開幕典禮訂於當日中午12時開始。現場規畫一系列適合家庭參與的文化活動，包括手工藝製作、書法示範、文化音樂演出、民間舞蹈、傳統舞獅以及武術表演等，活動將持續至下午5時。

阮桂銘指出，春節慶典免費開放，希望透過馬年所象徵的活力、速度、成功、獨立與勇往直前等正向意涵，為社區注入節慶氣氛，歡迎不同族裔民眾一同參與，體驗中華文化。

華美博物館館長張耀龍表示，該館自2001年起，在洛杉磯市政府支持下，每年舉辦此項活動，早年以慶祝元宵節為主題，後逐步發展為更大型的春節文化慶典。他指出，元宵節源於數千年前的傳統節日，依傳說可為新的一年帶來祝福與好運。除亞洲各地外，美國及加拿大多個城市也持續舉辦相關慶祝活動，顯示其文化影響力逐步擴展。