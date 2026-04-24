慶祝建國250年 何念丹水墨白頭鷹驚艷鳳凰城

何念丹創作的水墨畫《天長地久》是參與亞利桑納州慶祝美國建國250周年展覽的作品之一。（何念丹提供）

洛杉磯 畫家何念丹的54幅水墨美國白頭鷹，近日應邀送往亞利桑納州首府鳳凰城，並將從7月4日國慶開始，連續在鳳凰城州府博物館、鳳凰城市政大廳和國際機場展出四個月，作為亞利桑納州慶祝美國建國250周年的特別獻禮。

「這些畫能夠成為亞利桑納州慶祝建國250周年的組成，他深感榮幸」，何念丹近年已先後四次應邀在鳳凰城展出作品，包括2022年展出其創作的20幅水墨虎畫，以及之前的中華山水和花鳥魚蟲。但此次特別的是，作品展出後，將全數成為亞利桑納州立博物館的永久館藏，每年展出。

何念丹10多年前開始與亞利桑納州結緣，也見證鳳凰城與台北市持續至今的民間外交。1978年12月前總統卡特宣布美國與中華民國斷交，時任亞利桑納聯邦參議員的高華德（Barry Morris Goldwater）一直推動對台友好關係，並促成鳳凰城和台北締結姊妹市。鳳凰城-台北姊妹市委員會負責人李琳麟近年則一直推動兩地民間外交，包括每年舉辦活動和邀請各界精英加持文化藝術活動；來自台北的何念丹，就是長期受邀藝術家之一。

此次選送的50多幅白頭鷹水墨作品千姿百態，栩栩如生。何念丹透露，他7月3日將應邀參加亞利桑納州博物館的慶祝美國建國250周年藝術展開幕儀式。 何念丹創作的水墨畫《山高水長長相守》是參與亞利桑納州慶祝美國建國250周年展覽的作品之一。（何念丹提供）

何念丹創作的水墨畫《江山一擊中》是參與亞利桑納州慶祝美國建國250周年展覽的作品之一。（何念丹提供）

此次亞利桑納州國慶大展選中何念丹創作的水墨白頭鷹，意義特別。白頭鷹（學名Haliaeetus leucocephalus）是一種原產北美的大型猛禽，從1782年起成為美國國徽象徵，寓意力量與自由。

來自台灣的何念丹，高中二年級開始跟隨杜作丹老師畫畫，從最開始的花卉四君子到畫老鷹，後來專攻老虎和鯉魚，到近年畫馬和熊貓，40多年摸索和創作不斷。他的「虎到福到」作品曾獲加州彩券局選用為1998虎年年曆海報，也曾作為虎年郵政首日封。