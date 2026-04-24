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八旬亞裔失智翁從療養院外出 遭遊民毆打重摔、縱火燒死

洛杉磯訊
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一名八旬亞裔老人出走療養院後，被遊民殘忍摔打、焚燒。示意圖。（取自Pexels）
一名八旬亞裔老人出走療養院後，被遊民殘忍摔打、焚燒。示意圖。（取自Pexels）

洛杉磯縣檢察長辦公室22日發文，洛杉磯市一名患失智症的84歲亞裔老翁Bang Cho，從療養院（convalescent home）外出後，遭遊民Lavonta Martel Wilder殘忍毆打、縱火致死。檢方目前以謀殺罪起訴Wilder。

檢方指出，Bang Cho 4月19日晚約11時55分從療養院出走，來到洛杉磯市中心第六街（介於Hope街與Grand 大道之間），他起身短暫接近一路人，隨後走到Wilder身後，抓取Wilder所攜帶的一個袋子。據指控，Wilder隨即對Cho的頭部與身體進行猛烈拳打腳踢，接著將他扛起重摔在地，並縱火焚燒。

Cho隨後被送往醫院，並於隔日不治身亡。Wilder之後在Hope街以北的第六街被警方發現並逮捕。

根據檢方公布的消息，1985年出生的Wilder曾有重大重罪前科，這將加重對他的謀殺指控。他將於5月21日在Foltz Criminal Justice Center第30法庭過堂。保釋金定為205萬美元。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）說，「本案涉及一名年長且意識混亂、患有失智症的男子，這些情況使他特別脆弱。我們向受害者家屬致以慰問，面對這場難以想像的悲劇，令人痛心，」他說，「本案所指控的暴力程度極其殘酷、冷血且嚴重，我們的檢察官將以應有的急迫性追究責任，確保為受害者及其家人伸張正義。」

若罪名成立，Wilder最高可能面臨終身監禁。

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療養院 洛杉磯 遊民

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