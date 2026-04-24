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南加中國大專校友會 匹克球賽、雙親節與安全講座接力登場

記者張庭瑜/艾爾蒙地市報導
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南加州中國大專院校聯合校友會22日在洛杉磯華僑文教服務中心召開記者會，公布匹克球...
南加州中國大專院校聯合校友會22日在洛杉磯華僑文教服務中心召開記者會，公布匹克球賽、雙親節及社區安全講座等系列活動。（記者張庭瑜/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA）近日宣布將推出三大年度活動，包括「第三屆南加大專盃匹克球聯誼賽」、「第二屆雙親節慶祝大會」及「社區居家安全講座」，邀民眾踴躍參與。

匹克球賽將於4月26日在南艾爾蒙地Ipickle球場舉行，上午9時至下午4時比賽，上午8時開放報到。總幹事陳煒翔表示，本屆賽事規模創新高，共有139名選手、來自20所院校參賽，安排201場比賽。報名費每人30美元，包含T恤、鑰匙圈及餐盒；冠軍可獲500美元獎金與水晶獎座，另設特別獎為中華航空機票，並提供55吋電視、專業球拍等共47項獎品。詳情請電話聯繫562-412-1811。

「第二屆雙親節慶祝大會」將於5月9日及10日在洛僑中心舉行，主題為「感恩雙親情、親恩永流傳」。活動表揚好父親、好母親、百歲人瑞及模範家庭，並安排兒童才藝表演、拉斯維加斯「關沛倫藍色兄妹」樂團演出及15個園遊會攤位。同場舉辦第39屆書畫花藝展，邀請李三寶、章祈成、朱彰芳等六位藝術家現場揮毫。兒童歌唱及繪畫比賽則將於5月2日下午1時在僑教中心登場。

「社區居家安全講座」訂於5月16日下午1時至4時30分，在慈濟核桃園區舉行，免費開放民眾參加。此次活動由校友會與慈濟基金會美國總會首度聯合主辦，邀請五位專家分享社區安全、防詐騙與急救知識。

會長廖瓔蓮表示，今年三大活動無論報名人數或合作規模均創新高，期盼透過體育、親情與安全三大面向凝聚僑界向心力。理事長高東茂感謝團隊通力合作，強調未來將持續深耕社區並與主流社會接軌。

中華民國總統府國策顧問田詒鴻、僑務諮詢委員劉煥君、慈濟基金會美國總會主任施靜娟及中華航空洛杉磯公司代表等出席。

南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮（中）於記者會上致詞，宣布三大年度活動正式...
南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮（中）於記者會上致詞，宣布三大年度活動正式啟動。（記者張庭瑜/攝影）

第三屆南加大專盃匹克球聯誼賽將於26日在南艾爾蒙地Ipickle球場舉行，吸引1...
第三屆南加大專盃匹克球聯誼賽將於26日在南艾爾蒙地Ipickle球場舉行，吸引139名選手參賽。（主辦單位提供）

洛杉磯縣警局將派員參與5月16日社區安全講座，分享防罪與防詐騙實務經驗。（主辦單...
洛杉磯縣警局將派員參與5月16日社區安全講座，分享防罪與防詐騙實務經驗。（主辦單位提供）

第二屆雙親節慶祝大會將於5月9日、10日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，安排表揚活...
第二屆雙親節慶祝大會將於5月9日、10日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，安排表揚活動與藝文展演。（主辦單位提供）

南加州中國大專院校聯合校友會舉辦社區居家安全講座，5月16日於慈濟核桃園區登場，...
南加州中國大專院校聯合校友會舉辦社區居家安全講座，5月16日於慈濟核桃園區登場，內容涵蓋防詐騙與CPR急救示範。（主辦單位提供）

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