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洛城再添重量級地標 科學中心新館完工 NASA太空梭「站起來」

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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加州科學中心空氣與太空中心已完工，將成為NASA退役太空梭「Endeavour」...
加州科學中心空氣與太空中心已完工，將成為NASA退役太空梭「Endeavour」的永久展示場地。（加州科學中心）

洛杉磯新增一文化和教育地標，加州科學中心（California Science Center）近日宣布，其重大擴建項目「Samuel Oschin空氣與太空中心（Samuel Oschin Air and Space Center）」建築工程已正式完工，標誌著這項歷時多年、備受關注的工程邁入新階段。

該項目自2022年6月動工，歷經約四年建設，新增約20萬平方英尺空間，幾乎將科學中心的教育展覽面積擴大一倍，同時也將成為美國太空總署退役太空梭「奮進號（Endeavour）」的永久展示場地。

目前隨著主體建築完工，館方已進入密集的展品與互動設施安裝階段，相關工程預計還將持續數月，正式開放時間尚未公布。

未來館內將結合約100件航太歷史文物與100項全新互動展覽，透過真實飛機與太空器展示，引導民眾從探索中學習航空與太空科學原理。整體展覽將分為三大多層展區，包括太空梭展廳（Samuel Oschin Shuttle Gallery）、航空展廳（Korean Air Aviation Gallery）及太空探索展廳（Kent Kresa Space Gallery），讓不同年齡層訪客都能深入理解飛行與宇宙探索相關知識。

其中最受矚目的亮點，為太空梭「奮進號」的展示方式。該館將成為全球唯一一處，以完整「發射狀態」呈現真實太空梭系統的展覽空間。太空梭將與固體火箭推進器及外部燃料箱組合，並以近200英尺高的垂直姿態展示，模擬即將升空的狀態。

加州科學中心總裁暨執行長Jeffrey Rudolph表示，此項目實現了機構長達數十年的願景，大幅提升其推動科學教育的能力，並將對未來世代產生深遠影響。他指出，這座太空中心是共30年總體規畫的重要成果，未來將持續激發大眾對科學、工程與探索的興趣。

建築設計方面，新館由建築事務所ZGF Architects操刀，外觀採用流線型不鏽鋼曲面設計，靈感來自太空梭的空氣動力造型。建築最高達200英尺，內部採無柱結構，提供開闊視野，使訪客能完整觀賞太空梭與各項展品。

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