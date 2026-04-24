羅蘭岡排舞嘉年華 5月連4周免費開跳

洛杉磯華人聚居的羅蘭岡，將於5月迎來一項全新社區活動「排舞月／排舞嘉年華」。這項活動預計在5月連續四個周六傍晚5時至7時，於東方明珠中庭廣場熱鬧登場。（黃先生提供）

洛杉磯華人 聚居的羅蘭岡 ，將於5月迎來一項全新社區活動「排舞月／排舞嘉年華」。這項活動預計在5月連續四個周六傍晚5時至7時，於東方明珠中庭廣場熱鬧登場，邀請感興趣的民眾共襄盛舉。活動不需報名免費開放給大眾參加。每次僅限最多80人參與，先到先得。

主辦單位表示，此次活動特別歡迎過去曾參與土風舞或排舞的民眾回歸參加，藉由舞蹈重溫昔日情誼、促進交流。同時，也鼓勵喜愛戶外活動、運動健身或對排舞有興趣的民眾加入，不論是初學者或有經驗者，都能輕鬆參與。值得一提的是，該活動不需攜伴，即可參與。

活動現場將由多位來自不同社團的資深排舞老師輪流帶領教學，採取簡單易學的排舞形式，讓民眾「現學現跳」，全程免費參加，氣氛輕鬆熱絡。此外，活動結束後，民眾也可在商場內各式餐廳用餐聚會，延續交流時光，享受美食與社區互動的樂趣。

活動地點位於羅蘭岡東方明珠商場中庭廣場（18888 Labin Ct., Rowland Heights, CA 91748）。主辦單位期盼透過這項活動，凝聚社區情感，打造健康、歡樂的夏日傍晚時光。若對活動有任何問題，歡迎電郵聯繫黃先生（[email protected]）或微信（＠patee333）。