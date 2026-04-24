我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」某CP偷摸戀愛？網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」

藥價能降600%？川普「假數學」一算就破功 超過100%就變倒貼

花200元吃百家餐廳 美食節或成新省錢吃法

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最近在巴沙迪那舉辦的第八屆味覺大師美食節（Masters of Taste）上匯...
最近在巴沙迪那舉辦的第八屆味覺大師美食節（Masters of Taste）上匯集3000多各族裔老饕。（記者張宏／攝影）

物價上漲，人們對消費的CP值更為敏感。以往動輒上百美元的美食節，對一些華人來說，未必是划算消費；但隨著外食成本不斷上升，以多餐廳集結、一次性試吃多種料理為特色的美食節受到關注，成為部分消費者眼中更具靈活性與體驗感的外食選擇。

巴沙迪那日前舉辦的第八屆「味覺大師美食節（Masters of Taste）」，匯集3000多名各族裔的老饕，品嘗美食同時為聯合車站遊民中心捐款。其門票是199美元到225美元，可品嘗巴沙迪那和南加各地百家餐廳美食。其中約10%的餐廳為華人經營，包括Panda Inn和其高端餐廳Yakiya，米其林推薦的阿罕布拉金凱旋宮（Lunasia Dim Sum House）、來自新加坡的Paradise Dynasty和華人主廚的Mama M Sushi。

還有華人區奶茶店Sunright Tea Studio，另外矽谷分店獲米其林一星的Alexander's Steakhouse、來自米其林體系的Uchi West Hollywood和人氣餐廳Poppy + Rose和Sushi Roku等。同時有華人區人氣甜品Porto's和瑞士精品巧克力Laderach Switzerland和25個以上烈酒品牌與知名調酒吧的特色手工雞尾酒試飲。

在美食節上，巴沙迪那華人居民Vivi徐表示，現在去餐廳吃飯人均約40美元，如點酒水就可能逼近100美元；且還要支付數額不小的小費，一些高級餐廳還另收20%以上服務費。洛杉磯大小美食節不少，通常門票在150美元到200美元區間，都會有無限酒水供應和各類名店，感覺消費更換算。

Vivi徐認為，「味覺大師美食節」涵蓋多家知名餐廳或米其林廚師，提供無限吃或很多小分量食物，食材有和牛、海鮮還有酒，均較為高級，等於用一頓高端餐飲體驗的錢，吃幾十家餐廳的精華版。不過如果美食節排隊很長，一、兩個小時吃不到幾攤，或是餐廳咖位不夠、份量很小或酒水另付，那CP值就會不足。

還有參與美食節的華人自帶密封袋或飯盒把吃不完的食物打包，華人李女士表示，美食節雖攤位多，但正常最多吃到十來家就已吃不動，尤其部分店家很慷慨給比較大份，像當天一家港點店直接給每人三個港點，誠意十足，吃不掉直接丟棄很可惜，各種口味打包回家可當作第二餐，比餐廳選擇多，錢花的更值得，還不用給小費。

洛杉磯地區今年還有多場美食節，洛杉磯市25至26日舉辦匯集南加40家披薩店的披薩美食節（Pizza City Fest），依食用品類，門票價格從100美元到150美元不等，可無限享用披薩、酒水和甜品。

6月20日的洛杉磯葡萄酒節 (LAWineFest)，門票價格是75美元至115美元，可品嘗來自本地及世界各酒莊的精選葡萄酒及精釀啤酒、蘋果酒、康普茶和其他飲品，還有餐車美食。民眾可根據自己的偏好決定是否參加美食節。

日式拉麵小份量很適中。（記者張宏／攝影）
日式拉麵小份量很適中。（記者張宏／攝影）

冰糖番茄有顏值還爽口。（記者張宏／攝影）
冰糖番茄有顏值還爽口。（記者張宏／攝影）

熊貓快餐高端餐廳Yakiya現場提供和牛拌飯。（記者張宏／攝影）
熊貓快餐高端餐廳Yakiya現場提供和牛拌飯。（記者張宏／攝影）

Porto's每次參加美食節幾乎都提供正常分量的單品。（記者張宏／攝影）
Porto's每次參加美食節幾乎都提供正常分量的單品。（記者張宏／攝影）

飽滿的蝦肉配小米拌菜美味又健康，份量適中。（記者張宏／攝影）
飽滿的蝦肉配小米拌菜美味又健康，份量適中。（記者張宏／攝影）

華人區奶茶店Sunright Tea Studio今年參加味覺大師美食節。（記者...
華人區奶茶店Sunright Tea Studio今年參加味覺大師美食節。（記者張宏／攝影）

味覺大師美食節上人氣餐廳Poppy + Rose提供華夫餅配炸雞。（記者張宏／攝...
味覺大師美食節上人氣餐廳Poppy + Rose提供華夫餅配炸雞。（記者張宏／攝影）

世報陪您半世紀

南加 華人

上一則

「看起來健康」的食品卻讓人更胖 醫師點名這些

下一則

果汁、燕麥棒…易被誤為健康飲食

延伸閱讀

這國家消費便宜美食好吃 很多美國人還去植牙、整形

這國家消費便宜美食好吃 很多美國人還去植牙、整形
洛杉磯高檔餐廳Somni吃一頓要1600元 訂位仍搶破頭

洛杉磯高檔餐廳Somni吃一頓要1600元 訂位仍搶破頭
午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實
電影、健身都在漲 華人嘆放鬆、消遣難

電影、健身都在漲 華人嘆放鬆、消遣難
芝加哥75年歷史披薩店 受到歐巴馬夫婦青睞

芝加哥75年歷史披薩店 受到歐巴馬夫婦青睞
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國