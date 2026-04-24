花200元吃百家餐廳 美食節或成新省錢吃法

最近在巴沙迪那舉辦的第八屆味覺大師美食節（Masters of Taste）上匯集3000多各族裔老饕。（記者張宏／攝影）

物價上漲，人們對消費的CP值更為敏感。以往動輒上百美元的美食節，對一些華人 來說，未必是划算消費；但隨著外食成本不斷上升，以多餐廳集結、一次性試吃多種料理為特色的美食節受到關注，成為部分消費者眼中更具靈活性與體驗感的外食選擇。

巴沙迪那日前舉辦的第八屆「味覺大師美食節（Masters of Taste）」，匯集3000多名各族裔的老饕，品嘗美食同時為聯合車站遊民中心捐款。其門票是199美元到225美元，可品嘗巴沙迪那和南加 各地百家餐廳美食。其中約10%的餐廳為華人經營，包括Panda Inn和其高端餐廳Yakiya，米其林推薦的阿罕布拉金凱旋宮（Lunasia Dim Sum House）、來自新加坡的Paradise Dynasty和華人主廚的Mama M Sushi。

還有華人區奶茶店Sunright Tea Studio，另外矽谷分店獲米其林一星的Alexander's Steakhouse、來自米其林體系的Uchi West Hollywood和人氣餐廳Poppy + Rose和Sushi Roku等。同時有華人區人氣甜品Porto's和瑞士精品巧克力Laderach Switzerland和25個以上烈酒品牌與知名調酒吧的特色手工雞尾酒試飲。

在美食節上，巴沙迪那華人居民Vivi徐表示，現在去餐廳吃飯人均約40美元，如點酒水就可能逼近100美元；且還要支付數額不小的小費，一些高級餐廳還另收20%以上服務費。洛杉磯大小美食節不少，通常門票在150美元到200美元區間，都會有無限酒水供應和各類名店，感覺消費更換算。

Vivi徐認為，「味覺大師美食節」涵蓋多家知名餐廳或米其林廚師，提供無限吃或很多小分量食物，食材有和牛、海鮮還有酒，均較為高級，等於用一頓高端餐飲體驗的錢，吃幾十家餐廳的精華版。不過如果美食節排隊很長，一、兩個小時吃不到幾攤，或是餐廳咖位不夠、份量很小或酒水另付，那CP值就會不足。

還有參與美食節的華人自帶密封袋或飯盒把吃不完的食物打包，華人李女士表示，美食節雖攤位多，但正常最多吃到十來家就已吃不動，尤其部分店家很慷慨給比較大份，像當天一家港點店直接給每人三個港點，誠意十足，吃不掉直接丟棄很可惜，各種口味打包回家可當作第二餐，比餐廳選擇多，錢花的更值得，還不用給小費。

洛杉磯地區今年還有多場美食節，洛杉磯市25至26日舉辦匯集南加40家披薩店的披薩美食節（Pizza City Fest），依食用品類，門票價格從100美元到150美元不等，可無限享用披薩、酒水和甜品。

6月20日的洛杉磯葡萄酒節 (LAWineFest)，門票價格是75美元至115美元，可品嘗來自本地及世界各酒莊的精選葡萄酒及精釀啤酒、蘋果酒、康普茶和其他飲品，還有餐車美食。民眾可根據自己的偏好決定是否參加美食節。

日式拉麵小份量很適中。（記者張宏／攝影）

冰糖番茄有顏值還爽口。（記者張宏／攝影）

熊貓快餐高端餐廳Yakiya現場提供和牛拌飯。（記者張宏／攝影）

Porto's每次參加美食節幾乎都提供正常分量的單品。（記者張宏／攝影）

飽滿的蝦肉配小米拌菜美味又健康，份量適中。（記者張宏／攝影）

華人區奶茶店Sunright Tea Studio今年參加味覺大師美食節。（記者張宏／攝影）