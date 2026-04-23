男爭取早日獲釋 移民拘留所內完婚

移民暨海關執法局（ICE）梅薩維德拘留中心同意一對男女在該中心完婚。（取自ICE網頁）

KSBY報導，4月15日，站在貝克斯菲（Bakersfield）梅薩維德（Mesa Verde）移民 暨海關執法局（ICE ）拘留中心，克莉絲汀娜・塞拉諾（Christina Serrano）與胡安・塞拉諾（Juan Serrano），在這個遠非他們原本想像的場景中交換結婚誓詞，當時胡安已被羈押七個月。兩人歷經繁複申請程序才得以結婚，並用結婚關係提出移民申請，盼此步驟有利爭取胡安早日獲釋。

沒有傳統婚紗照，僅有一紙結婚證書。克莉絲汀娜說，「我們不希望用這種方式結婚，但最後還是這樣做，只希望我們能在一起。」

來自瓜地馬拉（Guatemala）的胡安，2025年9月參加例行移民報到時遭拘留。克莉絲汀娜說，丈夫在申請庇護後已在美工作五年，擔任過電焊工，也定期向移民局報到，但可能曾錯過一次電話報到。「他們打電話叫胡安到現場後，就拘留他了。」

這對情侶在胡安被拘留前一年訂婚。坦克莉絲汀娜言，一開始她擔心婚禮會因此泡湯，直到她得知在拘留所完婚的可能性。替他們主持婚禮的艾曼紐路德教會牧師懷爾德（Dawn Wilder）表示，「我答應他們證婚邀請，然最大挑戰是日期和時間都由ICE決定，我們完全無法掌控。」

事實上，連部分移民律師也不知道拘留所內可舉行這類婚禮。塞拉諾表示，整個結婚程序歷時約兩個月，包括正式申請、提交文件與各項審核。獲准後，婚禮被安排於4月15日舉行。

儘管目前處境艱難，這對新婚夫妻希望未來能在不同的場景再次完婚。她說，「我們想去拉斯維加斯享受那樣的時刻」移民暨海關執法局官員拒絕對此發表評論。