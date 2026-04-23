美知名R&B歌手肢解少女藏屍案 死因真相出爐

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）日前在一場記者會上指出，美國知名R&B歌手D4vd（本名David Anthony Burke）涉嫌於2025年4月23日殺害赫南德茲，隨後將其肢解，並將遺體留在車內長達4個月。（洛縣檢察長辦公室）

震驚全美的14歲未成年少女遭肢解藏屍案，22日有重大進展。洛杉磯 縣法醫公布受害者赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez）的官方死因。該部門裁定，赫南德茲「由不明物體造成的多處穿刺傷」致死，並認定為他殺。

雖然法醫部門早在2025年12月就已完成相關檢驗，但法院先前核准洛杉磯市警局（LAPD）的申請，封存驗屍結果以避免干擾偵查，直到今日法律禁令解除，真相才得以攤在陽光下。

根據《People》雜誌取得的法醫報告，赫南德茲身上有「兩處位於軀幹的穿刺傷」，同時還有「上下肢雙側遭肢解」以及「多處皮膚缺損」。此外，毒理檢驗顯示赫南德茲體內含有酒精，且對甲基安非他命（冰毒）、MDMA（搖頭丸）及苯二氮平類藥物呈初步陽性反應，不過該報告指出仍需進一步檢測確認結果。

在第二次藥物篩檢中，甲基安非他命與合成鴉片類物質的結果因有「干擾物」無法判定，MDA與苯二氮平類藥物則未被檢出。

這起慘案的曝光，源於一場意外的發現。2025年9月8日上午，洛杉磯一處拖車場的員工在一輛被拖吊的特斯拉（Tesla）電動車前行李箱（Frunk）附近聞到異常強烈的惡臭，隨即報警。警方到場後，在行李箱的兩個袋子中發現赫南德茲早已支離破碎的遺骸。

經查，該車登記於21歲的美國知名R&B歌手D4vd（本名David Anthony Burke）名下。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）日前在記者會上指出，嫌犯David Anthony Burke於2025年4月邀請赫南德茲前往其好萊塢山的住處，而那也是她最後一次被人目擊仍然在世。Burke涉嫌於2025年4月23日殺害赫南德茲，隨後將其肢解，並將遺體留在車內長達4個月。