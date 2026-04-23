橙縣咖啡館送暖 提供殘障人士工作

位於富勒頓Nutwood大道2736號的Chase Coffee Roasters積極僱用殘疾員工，店主Anthony Palmeri（左）和自閉症員工Chase Tsuma。（Chase Coffee Roasters網站圖片）

當自閉症孩子長大，他們需要社會給予其工作機會，但是很多職場似乎還沒有準備好接納自閉症員工，很多自閉症成年人只能處於無業或兼職的狀態。不過橙縣 富樂頓（Fullerton）一家咖啡館率先嘗試，老闆僱傭殘障和自閉症員工，為其提供工作機會。

據KTLA報導，橙縣一家咖啡店不僅供應美味拿鐵，且還是一個以殘障員工為主角、在前台中心工作的場所。這家位於富樂頓Nutwood大道2736號的Chase Coffee Roasters積極僱用殘疾員工，店主Anthony Palmeri曾是一名特殊教育教師，在爾灣 Woodbridge高中任教十年，專攻自閉症教育。他表示，學生家長常請他推薦適合有特殊需求孩子的課程或工作，他注意到這是一個反覆出現的主題，促使他想要為學生創造一個這樣的環境。這非常重要，因為很多咖啡館都沒有像他們這樣為殘疾人士創造帶薪工作。

這家咖啡館倡導包容環境，且障礙正在被打破。其第一個員工名叫Chase Tsuma，這家咖啡店也因此得名。店裡的許多員工都是Palmeri以前的學生。像咖啡師Joe Barboza大約在三歲時被診斷出患有自閉症。但是他說，他在這裡工作很開心，能結識很多新老顧客，還能認識新同事，這種感覺真的很棒。

咖啡師Ian Jeffers因一場車禍接受右側額葉切除手術，這改變了他的人生，也影響他的某些記憶功能。他說，在這裡工作期間，公司為他創造良好的工作環境，包括視覺提示、列印出來的逐步食譜說明、工作流程等，幫助他取得成功。他感謝Palmeri創造這樣一個地方，讓像他這樣的人能夠更方便、便捷融入這個世界。