聖伯納汀諾5月15日全面禁短租 違者日罰千元

南加州聖伯納汀諾市議會近日通過決議，將自5月15日起全面禁止市內短期租賃。（示意圖取自unsplash）

據內陸媒體The Sun報導，南加州 聖伯納汀諾市議會近日以四比三的票數通過決議，將自5月15日起全面禁止市內短期租賃，包括Airbnb 、Vrbo及HomeAway等各類短租平台。

市府指出，禁令主要源於多年來社區居民持續反映短租所衍生問題，包括夜間噪音、街道停車位被大量占用，以及部分房產在租客 使用期間出現破壞與管理失控等情況。相關爭議長期在社區發酵，也促使市府與議會多年來反覆討論解決方案。

市府發言人Jeff Kraus表示，市府內部早已針對短租管理進行研究，但始終難以在「監管」與「全面禁止」之間取得共識。

副市長Kimberly Knaus表示，她更傾向以監管方式處理短租問題。根據市府報告，全市約有108名短租房東，若納入規範制度，理論上每年可帶來約32萬4000美元收入。她指出：「即使禁止，非法短租仍然可能存在。禁止並不代表問題消失，只是讓市府失去潛在收入來源。」

然而，市議員Fred Shorett則強調市府執行能力有限。他表示，市府應優先保障23萬居民的整體利益，而非少數短租經營者。他直言：「要為大多數居民做決定，而不是為108個房東服務。」

根據新規，違規經營短租者，將面臨每日最低1000美元罰款，金額未來仍可能調整。市府表示，違規房東將首先收到停止經營通知，若持續違規將依法處罰。執法工作將由市法規執行部門負責。官員指出，目前人力配置足以應對新政策需求，一名執法者年薪（含福利）約10萬7000美元，市府預計無需新增人手。

為強化執法效率，市府正評估與聖地牙哥公司Deckard Technologies合作，利用其短租合規監控系統，追蹤在Airbnb、Vrbo及社群媒體上發布的短租資訊，以識別違規物件。該系統年費約7500美元。市府表示，該技術將有助補強人力巡查不足問題，提升執法精度。