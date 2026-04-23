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華美銀行500萬 捐南加大亞太博物館

記者朱敏梓/巴沙迪那市報導
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南加大校長Beong Soo Kim表示，南加大一直以來將藝術視為教育使命的核心...
南加大校長Beong Soo Kim表示，南加大一直以來將藝術視為教育使命的核心。（記者朱敏梓/攝影）

華美銀行（East West Bank）與南加大亞太博物館（USC Pacific Asia Museum）21日舉行聯合慶典暨剪綵儀式，宣布展開為期20年的長期合作計畫。此次合作以500萬美元捐贈為起點，不僅創下該館歷來最大單筆捐款紀錄，也象徵雙方攜手推動亞太文化藝術與教育發展的重要里程碑。

根據合作內容，華美銀行未來將支持博物館多項重要專題展覽及學生教育計畫，並於農曆新年周末及亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）期間提供免費入館日，進一步擴大公眾參與文化藝術的機會。此外，博物館內多處重要空間也將以華美銀行命名，包括「East West Bank Courtyard（華美銀行庭院）」、「East West Bank Galleries（華美銀行藝廊）」及「East West Bank Exhibition Hall（華美銀行展覽廳）」。

南加大亞太博物館總監Bethany Montagano表示，這筆捐贈是「非凡且具有意義的投資」，也是博物館發展的重要催化劑。她指出，透過此次合作，館方將能擴展對當代藝術家的支持，打造更具包容性與多元性的展覽內容，並深化與洛杉磯多元社群的連結。

南加大校長Beong Soo Kim表示，藝術在當今社會的重要性日益凸顯。博物館不僅是展示藝術作品的場所，更是一個促進不同文化、歷史與觀點交流的平台。南加大始終將藝術視為教育使命的重要核心，而華美銀行正是推動這項使命的關鍵合作夥伴之一。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民（Dominic Ng） 則回顧領導華美銀行逾30年的歷程，指出銀行從最初致力於成為「東西方金融橋樑」，協助亞裔移民融入主流社會，逐步發展為推動文化交流的重要平台。他表示，隨著企業成長，華美銀行也開始思考如何在文化層面發揮更大影響力。

他提到，華美銀行總部與亞太博物館相鄰多年，一直希望能在合適時機展開更深度合作。「我們不只是金融橋樑，也希望成為文化橋樑。」

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民致詞稱，華美銀行致力於成為「文化橋樑」。（記者朱...
華美銀行董事長兼首席執行官吳建民致詞稱，華美銀行致力於成為「文化橋樑」。（記者朱敏梓/攝影）

華美銀行（East West Bank）與南加大亞太博物館（USC Pacifi...
華美銀行（East West Bank）與南加大亞太博物館（USC Pacific Asia Museum）21日舉行聯合慶典暨剪綵儀式。（左起）南加大校長Beong Soo Kim、華美銀行董事長兼首席執行官吳建民、南加大亞太博物館總監Bethany Montagano。（記者朱敏梓/攝影）

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