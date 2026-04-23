把握凋謝前尾聲 罌粟花海遍南加

加州罌粟花在火焰草映襯下，形成金橘色與紫色花海。（受訪者提供）

南加州 每年3月至5月是州花罌粟花（California poppy）的主要賞花季，如今已接近尾聲。不過，在部分地區仍可見到成片綻放的花海。近期，內陸一帶有華人 家庭前往賞花，在讚嘆罌粟花海之美的同時也表示，在紫色野花的襯托下，金橘色罌粟花海更顯嬌豔動人。

不久前，奇諾谷多個華人新移民家庭在Lucia的組織下前往蘭卡斯特（Lancaster）欣賞罌粟花景。Lucia表示，此次前往的地點，位於487000 130th Street West，是在友人介紹下與鄰居結伴前往。該處並非正式的罌粟花保護區，但因野花自然生長，吸引不少民眾前來觀賞不同形式的花海景觀。她補充，想要欣賞更大規模花海，可前往Antelope Valley California Poppy Reserve。而此次前往的地點，從她住家開車約需兩小時多點。

Lucia表示，抵達時現場已有不少遊客，有家庭扶老攜幼前來，也有情侶在花海中拍攝風景照。她注意到，罌粟花之間伴生一種紫色花，在紫色花朵的映襯下，金橘色罌粟顯得更加柔美生動。現場有人告知，這種紫色花植物俗稱「火焰草」，亦被稱為「紫貓頭鷹火焰草」，常與罌粟花共同生長，形成橘紫相間的自然景觀，在鏡頭下呈現出層次分明的視覺效果，也更突顯加州州花的獨特魅力。

Lucia進一步查閱資料後表示，在其他賞花熱點，如Walker Canyon及Chino Hills State Park等地，同樣有機會見到類似「橘＋紫」交織的花海景觀。雖然多數遊客以觀賞罌粟花為主，但若換個角度欣賞，也能感受到紫色伴生植物與罌粟花共同構成的另一種自然美感。

不過她也提醒，賞花時務必要遵守規範，不要踩踏花田或進入花海拍攝，以免破壞生態環境，影響他人觀賞權益，共同維護這片難得的春日景色。

遊人駐足拍攝金橘色與紫色花海。（受訪者提供）