第61屆巴沙迪那展示屋 名宅Baldwin Oaks Estate古典與現代交融

房屋設計處處體現了古典和現代交融的美學。（記者朱敏梓／攝影）

全美歷史最悠久、規模最大之一的翻新豪宅展巴沙迪那展示屋「Pasadena Showcase House of Design」，今年已邁入第61屆，並自4月19日起對公眾開放。本屆展示屋選址亞凱迪亞 的一棟歷史名宅Baldwin Oaks Estate，由多位設計師聯手打造，透過多元風格與手法，呈現當代居家設計趨勢，並以「新舊交融」為整體主軸，展現不同空間的設計可能性。

擁有大理石檯面的現代風廚房。（記者朱敏梓／攝影）

本屆展示屋多個空間圍繞「新舊交融」的設計主軸，透過材質、圖騰與空間配置，呈現古典元素與現代語彙的對話。

靈感來自於鑽石切割的設計感鏡子。（記者朱敏梓／攝影）

在門庭與樓梯空間，設計師選用柳樹紋樣壁紙延伸至天花板，延續傳統裝飾語彙；同時透過簡化的色彩與空間配置，收斂繁複圖騰，帶入現代設計的俐落感。樓上以明度差異拉出層次，搭配雕塑感燈具與來自不同畫廊的藝術作品，使歷史元素與當代藝術並置。

娛樂室的手工壁畫則進一步凸顯華麗的古典風格。設計師選用尺寸寬800英寸、高250英寸的壁畫，並依空間需求進行裁切與配置，在延續傳統裝飾語彙的同時，透過重新編排與比例調整，帶入當代設計的靈活性與節奏。設計靈感取自宅邸外的自然景觀，將窗外可見的橡樹轉化為室內牆面的樹木圖騰，使室內外景致相互呼應與延續。

牆面中融入孔雀元素。（記者朱敏梓／攝影）

此外，牆面融入孔雀元素，則是向Elias "Lucky" Baldwin致敬。據介紹，Baldwin過去曾自世界各地引進珍稀動植物至此，孔雀至今仍為亞凱迪亞的重要象徵之一。

餐廳採用了粉色色調，瘤木與玫瑰木餐桌呼應20世紀初盛行的Art Deco風格。（記者朱敏梓／攝影）

餐廳空間的家具選用瘤木與玫瑰木餐桌，呼應20世紀初盛行的Art Deco風格，搭配水晶吊燈與金屬、珠光細節，使空間在現代設計語彙中，仍保有典雅的歷史質感。

除視覺呈現，房屋內多項設計也兼具實用性，對現代家居具參考價值。例如現代大理石檯面提升整體質感，並融入智能化設計，包括一鍵開啟的櫃體系統，以及隱藏於桌面中的按壓式充電插座等，兼顧便利與空間整潔。

在房間轉角童話風格的小型休憩區。（記者朱敏梓／攝影）

設計師們還打造多處別具巧思的「隱藏空間」。例如在房間轉角設計童話風格的小型休憩區，牆面繪有童話小木屋圖案，搭配柔和燈光與毛茸茸座椅，營造溫馨氛圍。只需按下牆面開關，便可播放童話故事，適合夜晚放鬆休息。衣帽間內設有隱蔽角落，即使在熱鬧環境中，也能保有安靜私密的空間。

摩登的衣帽間角落。（記者朱敏梓／攝影）

在臥室與衛浴空間的改造上，設計師著重結構限制下的創新應用。原本老舊格局的浴室經重新規劃後，呈現不同於以往的空間配置。由於建築年代久遠，牆體為灰泥結構，無法開鑿內嵌式置物空間，設計師改以外凸式設計取代傳統內嵌壁龕，不僅解決結構問題，也形成具有特色的細節處理。

展覽自即日起至5月17日對外開放，民眾可透過官方網站購票（https://pasadenashowcase.org/tickets/）。前往參觀者可將車輛停放於Santa Anita Park Huntington Gate 3的Lot C停車場，並搭乘接駁車入場。主辦單位建議，應至少於票券所列入場時間前45分鐘抵達，以利接駁與入場安排。