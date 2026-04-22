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永久禁建資料中心 蒙市6月2日公投

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
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此前蒙市資料中心建案，曾激起強烈的社區反對聲浪。（本報檔案照）
此前蒙市資料中心建案，曾激起強烈的社區反對聲浪。（本報檔案照）

加州華人聚居的蒙特利公園市，市議會20日以全票通過三項相互配套的條例，並將由選民在6月2日公投決定其是否生效。條例將資料中心列為「公共滋擾」（public nuisance），並全面禁止其在市內興建。若公投通過，蒙特利公園市將成加州首個對資料中心採取永久性禁令的城市。

該決議是在長達數小時的公開發言後決定。會議中，數十名居民輪番表達反對意見，顯示社區對大型資料中心進駐的疑慮已累積多時。事實上，相關反對聲浪已持續數月，並由民間團體「No Data Centers Monterey Park」與聖蓋博谷進步行動組織（San Gabriel Valley Progressive Action）等帶動。

在市議會表決前的聽證會上，居民發言幾乎一面倒反對。有民眾指出，資料中心將對電網造成壓力，推高能源成本，並加重當地居民與小型商家的負擔；也有人憂慮其可能帶來噪音與空氣汙染，加劇本就面臨環境壓力的社區狀況，卻缺乏明確的社區回饋機制。

另有居民形容，該議題已跨越政治立場，成為攸關生活品質的共同關切。「不要讓富人奪走我們的未來」，以及「我們反對科技寡頭主導的未來」等言論，在會場中此起彼落。甚至有民眾播放大型資料中心運作的錄音，類似持續不斷的低頻噪音，藉此說明潛在影響。

與此同時，也有建築工會成員到場支持開發案，強調相關工程可為工人帶來就業機會。不過，多數居民回應指出，他們並非反對勞工，而是反對該類設施本身，並質疑支持者多數並非本地居民，難以代表社區利益。

市長楊安立（Elizabeth Yang）則表示，市議會一致通過條例，反映社區共識強烈，並對居民長期積極參與市政表達感謝。

蒙市將於6月2日就「Measure NDC」提案進行表決，若屆時公投結果支持禁令，蒙市不僅將成為加州首個永久禁止資料中心的城市，也可能成為全美首個透過公投，由居民直接決定全面禁止此類設施的案例。

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