Youth Power 河濱縣6華生開藝展

隨著河濱縣華人移民增加，新移民子女在適應語言與多元文化過程中，以藝術表達親身經歷，及所思所想。（記者啟鉻／攝影）

隨著內陸河濱縣華人移民 增加，新移民子女在適應語言與多元文化過程中，以藝術表達親身經歷，及所思所想。由華資亞美教育（Yamei Academy Hai Studio）主辦的主題為「Youth Power」展覽將在聖瑪利諾市（San Marino）舉辦，六位華裔 學生將展出20多部藝術作品。

展示的作品中，包括董颜绯（Sophie）複合媒材作品「破殼（Breakthrough）」，以強烈的象徵與肢體語言，呈現移民在壓力、身分與自我懷疑中突破重生的歷程。

也有作品反映城市與自然間的適應拉扯。黃婧洋（Valerie）「過去與未來的分離（The Separation Between Past and Future）」，以撕裂畫面與膠帶黏接兩個世界，呈現自然與都市的衝突與融合。

曲玥霖（Aileen Qu）以手指作畫完成自畫像，記錄成長歷程，其作品曾獲洛縣環保獎，她曾在校內創辦亞太文化教育協會。任紫暄（Alvina Ren）攝影作品「Menifee印象」曾獲全美金鑰匙銀獎，以噴泉凝結動態之美。參展者還包括關注自閉症與青少年心理健康的學生組織創辦人王瑞骐（Richard Wang），以及創作動物與熱氣球主題的高嘉蔓（Elisa Gao），指導老師為Lucas Zheng。

展覽時間為4月27日至5月3日，上午11時至下午5時；地點為H Foundation of the Arts (2492-2494 Huntington Dr., San Marino, CA 91108)。