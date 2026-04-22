台美人傳統周5月開跑 園遊會重頭戲

大洛杉磯台灣會館董事、台美人傳統周召集人黃馨瑤（右三），介紹「台美人傳統周」各項活動。（記者謝雨珊／攝影）

大洛杉磯 台灣會館自1998年起，每年5月舉辦「台美人傳統周」，肯定台美人對美國經濟、文化與公共領域的貢獻，同時向主流社會介紹台灣文化，促進跨族裔交流。今年活動將於5月初正式展開，一系列精采節目陸續登場。

「台美人傳統周」召集人黃馨瑤表示，活動首先是5月2日的「看見台灣 2026 We Are Taiwan」文化演出，為系列活動揭開序幕。該表演將於艾爾蒙地高中體育館隆重登場，由國立台灣體育運動大學帶來融合舞蹈與人體藝術的演出，展現台灣青年的活力與創意。

5月3日將推出兩場活動，包括北美洲台灣人醫師協會主辦的健康講座，分享醫療新知與預防保健觀念，以及南加州 台灣人長青會舉辦的布袋戲與懷舊歌曲演出，帶領民眾重溫傳統藝術；5月9日規畫手作體驗活動，包含傳統麵人製作及母親節花藝課程，讓民眾透過動手創作感受文化之美。

5月「台美人傳統周」將舉行一系列的精采活動。重頭戲是5月16日在蒙特利公園市巴恩斯公園（Barnes Park）舉行的園遊會。（記者謝雨珊／攝影）

黃馨瑤強調，重頭戲是5月16日在蒙特利公園市巴恩斯公園（Barnes Park）舉行的園遊會。該活動號召社區志工與多個社團共同參與，打造融合懷舊氛圍與文化傳承的盛會。

園遊會規畫多元內容，包含台灣經典小吃、文創商品、趣味遊戲及文化攤位，並安排豐富舞台表演，如舞蹈、合唱、樂團演出、手語及客家文化表演等，呈現台灣多元文化風貌，吸引各族裔民眾共襄盛舉。此外，活動設有抽獎環節，最大獎為洛杉磯往返台北機票，增添參與樂趣。

今年另一亮點為由企業冠名贊助的「兒童創意繪畫比賽」，主題為「我心中最難忘的台美人傳統周」。比賽分為三個年齡組（學前至小學六年級），設冠、亞、季軍及人氣獎，共計10個獎項，總獎金超過1000美元。頒獎典禮將於活動當天下午舉行，得獎作品後續也將於台灣會館社群平台展出。

此外，5月下旬還有多項藝文活動，包括台灣攝影展、台美藝術家聯展、音樂欣賞會及創新茶藝體驗，並於5月24日舉辦端午節慶活動，延續傳統文化。更多活動詳情與最新消息，請關注「大洛杉磯台美人傳統周」臉書專頁https://www.facebook.com/TAHeritageWeek/。