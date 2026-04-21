肢解少女案 嫌犯歌星被控謀殺

洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（中）在20日的記者會上宣布，D4vd被控多項罪名，包括附帶特殊情節的一級謀殺、持續性性行為罪、對未滿14歲者從事猥褻及淫亂性行為，以及毀損人體遺骸。（洛縣地檢辦公室直播截圖）

針對美國知名新生代R&B歌手D4vd（本名David Anthony Burke）涉嫌謀殺14歲少女赫南德茲（Celeste Rivas Hernandez）一案，洛杉磯 縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）在20日的記者會上宣布，D4vd被控多項罪名，包括附帶特殊情節的一級謀殺、持續性性行為罪、對未滿14歲者從事猥褻及淫亂性行為，以及破壞人體遺骸。

霍克曼稱，檢方已對D4vd提出三項主要指控。首先，是附帶特殊情節的一級謀殺罪，其中的「特殊情節」指的是「埋伏等候（lying in wait）」，「為金錢利益殺人」以及殺害調查中的證人，即赫南德茲。此外，D4vd還被指控與14歲以下兒童持續發生性關係以及破壞屍體罪。霍克曼稱，這是附帶特殊情節的一級謀殺罪，是檢方能提出的最嚴重指控之一。

根據起訴書內容，赫南德茲於2025年4月23日晚間受邀前往D4vd的住處後，便失去聯繫，從此下落不明。第二項特殊情節「為金錢利益殺人」則指出，這起謀殺是出於金錢利益而犯下。檢方認為，相關證據將在法庭上顯示，但D4vd是為了維持其相當可觀的音樂事業收入才作案，而在案發當晚，赫南德茲被認為對此構成威脅。

D4vd於20日下午在Foltz Criminal Justice Center首次出庭不認罪。據悉，對於他的這些指控最高刑罰為終身監禁不得假釋或死刑。霍克曼表示，檢方將在日後再決定是否尋求判處死刑。

今年21歲的D4vd於本月16日被捕。此時距離赫南德茲的肢解遺體在特斯拉車內被發現，已相隔超過7個月。而赫南德茲的遺體被發現時，距離她在南加州被通報失蹤已經超過一年。

針對為何本案歷時7個月才進行逮捕，霍克曼表示，在缺乏目擊證詞與直接影像證據的情況下，調查必須深入進行。警方需全面檢視數位與法醫證據，並訪談各類證人（部分配合、部分不配合），以釐清案情細節，包括行為人、時間、方式及心理狀態。這段期間（約自2025年9月8日至2026年4月20日），持續深入調查並整合關鍵資訊，本案需要在掌握充分證據後才提出指控。

霍克曼也指出，這起案件的困難之處在於，要確定所有相關事項的具體時間與原因。因此有關目前所提出的指控細節，特別是涉及特殊情節的部分，將會在法庭上提出並呈現。