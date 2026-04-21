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女子夜跑 疑遭亞裔男撲倒猥褻

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洛杉磯Silver Lake Reservoir地區近日傳出疑似連環性騷擾事件，至少兩名女性在社群媒體上表示，在當地步道遭一名疑似亞裔的陌生男子襲擊並猥褻。（取自洛杉磯市公園休閒局網頁）

洛杉磯市銀湖水庫（Silver Lake Reservoir）地區近日傳出疑似連環性騷擾事件，至少兩名女性在社群媒體上表示，於上周在當地熱門步道遭一名疑似亞裔的陌生男子襲擊並猥褻，引發社區關注與安全疑慮。

根據KTLA電視台的報導，其中一名受害者Sabrina Sullivan表示，她於4月13日晚間8時至9時間，在水庫熱門慢跑路線上遭到性騷擾，事後在現場張貼警告標語，提醒其他女性提高警覺。就在數日後，另一名女性於社群平台發布影片，指稱自己也在同一路段遭到襲擊。

兩名受害者均指出，事發地點位於銀湖草地（Silver Lake Meadows）附近一段光線昏暗的步道，嫌犯會趁行人進入黑暗區域時突然撲上前動手。

Sullivan在Reddit發文表示：「我上周一被襲擊後貼了很多告示，今天看到TikTok上又有另一名女性遭攻擊的影片，請大家不要單獨前往！當時周圍其實有人，但他刻意等到最黑的地方才動手。」

另一名受害女性在社媒帳號@citygorl上發影片指出，她在事發前曾看到警告標語，上面描述嫌犯為一名身高約6英尺、體重約250磅、穿著運動服並配戴Apple Watch的男子，但仍在夜間步行時遭對方突襲。

她表示，儘管自己手持防狼噴霧，但嫌犯在一段完全無照明的上坡路段突然出現，「我感覺有人抓住我，把我推倒在地並開始亂摸。當時一片漆黑，我以為自己會被性侵，只能拚命踢打、大喊求救，對方才逃跑。」

該名女性形容嫌犯為黑髮男子，身穿連帽上衣與運動褲，身高約在5英尺8英寸至6英尺之間，外貌看上去可能為亞裔。

她另向KTLA電視台透露，懷疑嫌犯在犯案時曾開啟手機閃光燈拍攝，「當時強光照在我臉上，我幾乎看不清他的樣子，他很快就逃走了。」

目前警方尚未公布是否展開相關調查，案件仍待進一步釐清。

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