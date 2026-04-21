洛加大榮休教授協會手工藝展 何張翠姝書法成亮點

何張翠姝受邀成為洛加大退休人士社團手工藝展的特邀藝術家（Featured Artist），推廣中國書法。（何張翠姝提供）

第48屆「Sylvia Winstein EA & RA美術暨手工藝展」將於5月19日於洛杉磯 登場，由洛加大榮休教授協會（UCLA Emeriti Association）與退休 人員協會（UCLA Retiree's Association）聯合主辦。今年展覽邀請南加州 中華科工學會前會長何張翠姝擔任特邀藝術家（Featured Artist），其書法作品成為本屆展覽中華藝術的重要展示亮點。

何張翠姝自幼成長於書法世家，家族三代皆擅長書法藝術，並以「顏體」見長。她五歲起在父親指導下習字，後師承台灣書法名家譚淑教授，廣泛研習篆、隸、行、草等多種書體。求學期間屢獲書法競賽佳績，包括中山女高校內冠軍，以及台灣大學書法比賽冠軍與全台大專組亞軍等榮譽，也曾入選日本書道展展出。

1971年赴美後，她於1973年受「Baltimore Evening Sun」專訪，以「橫到直的書寫藝術」為題介紹中國書法。1975年定居洛杉磯後，長期投入文化推廣與教育工作，曾於1993年於Palos Verdes Art Center舉辦書法展，並於Brentwood School及Palos Verdes Peninsula High School等校推廣書法教學長達20餘年，持續促進中華文化在美國社區的傳承與交流。。

本次展覽中，何張翠姝將展出多件書法作品，內容涵蓋個人創作對聯與七言詩，回顧其在美服務社區逾35年的經歷。其中作品「深耕社區無疆界、服務加大悅滿心」，展現其長期參與UCLA相關組織與南加州社區服務的心路歷程；另一作品則以紀錄Visions of Unity Arts Contest推動25周年為主題，描繪其長年推廣多元文化藝術教育的成果。此外，她也將展出以篆書與隸書書寫的春聯作品「吉祥草發親仁里、富貴花開畫錦堂」，向觀眾介紹中國書法書體演變與春聯文化等。

本次展覽的時間地點如下：Morrison Room, UCLA University Club（480 Charles E. Young Dr East, Los Angeles, CA 90095）；時間為5月19日上午11時至下午4時。

何張翠姝是洛加大退休人士社團手工藝展的特邀藝術家（Featured Artist）。（何張翠姝提供）

何張翠姝自幼成長於書法世家，家族三代皆擅長書法藝術，並以「顏體」見長。（何張翠姝提供）