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蘇麗絲進軍國會 主打勞權、醫療保障

記者張宏／艾爾蒙地報導
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聯邦第38選區眾議員候選人蘇麗絲（中）和趙美心（左三）等支持者在現場交流。（記者...
聯邦第38選區眾議員候選人蘇麗絲（中）和趙美心（左三）等支持者在現場交流。（記者張宏／攝影）

聯邦第38選區眾議員候選人、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）18日在艾爾蒙地成立競選總部，現場匯集不同族裔民眾參與，包括聯邦眾議員趙美心和前加州眾議員伍國慶等。

蘇麗絲表示，艾爾蒙地是她的故鄉和起點，她出身於工人家庭，父親是卡車司機工會代表，母親是汽車工人工會成員；因為有工會，他們才有退休金和有醫療保險。在場的各行各業工人，應團結在一起，捍衛公民權、工會權、環境權和保護家庭權利。聯邦政府近期不斷削減福利，在洛縣有140萬人可能失去白卡（Medi-Cal）等醫療保障。同時燃料變貴，卡車運輸成本上升，食物用品等都會跟著漲價。

她說，參選目的是希望社區變得更好，不想袖手旁觀。當總統川普攻擊工人、移民、教育工作者、可負擔住房、女性生育權、退伍軍人服務、工會、平價醫療法案、醫療補助，甚至民主制度本身時，人們必須反擊。她一直以縣政委員身分為人民發聲、對抗川普，而現在是時候競選國會議員，讓她在國會為人民與民主而戰。

聯邦眾議員趙美心到場力挺，她說，當年參選聯邦眾議員，獲得過蘇麗絲的鼓勵和支持。現在希望蘇麗絲能競選成功，讓反對川普政策的力量更為壯大。趙美心表示，川普認為英語應該成為官方語言，因此正要求聯邦機構取消其他語言服務。川普政府甚至要取消新生兒B型肝炎疫苗的強制接種，這將對亞裔族群造成負面影響，因為亞裔儘管只占全國人口的7%，卻占全國60%的B型肝炎病例。

蘇麗絲競選主打其豐富從政經驗，表示她上任第一天就能投入工作。她曾在歐巴馬總統任內擔任美國勞工部長，是首名擔任內閣職位的拉丁裔女性。她也曾在國會、加州州議會任職，是首位當選州參議員的西裔女性。她的競選主軸包括擴大經濟機會、保障勞工權益、確保醫療與住房可及性、捍衛移民權利，及反對川普政府時期對勞工家庭與弱勢群體造成傷害的政策。

蘇麗絲在家鄉艾爾蒙地成立競選總部。（記者張宏／攝影）
蘇麗絲在家鄉艾爾蒙地成立競選總部。（記者張宏／攝影）

聯邦第38選區眾議員候選人，洛杉磯縣主席暨第一選區縣政委員蘇麗絲（中）和趙美心等...
聯邦第38選區眾議員候選人，洛杉磯縣主席暨第一選區縣政委員蘇麗絲（中）和趙美心等人合影並交流政見。（記者張宏／攝影）

聯邦第38選區眾議員候選人，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）...
聯邦第38選區眾議員候選人，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）18日在艾爾蒙地成立競選總部。（記者張宏／攝影）

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