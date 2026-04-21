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金葡萄樹電影節 收養題材獲最佳紀錄片

記者張宏／亞凱迪亞報導
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中國演員呂麗萍（右）和孫海英創辦金葡萄樹全球福音電影節。（記者張宏／攝影）
中國演員呂麗萍（右）和孫海英創辦金葡萄樹全球福音電影節。（記者張宏／攝影）

金葡萄樹全球福音電影節 （Golden Vine Global Gospel Film Festival）12日在亞凱迪亞舉辦首屆頒獎典禮，電影節以「你們是世上的光」為主題，收集多個國家地區的福音題材作品。電影節頒發福音紀錄片、長短片和評審團推薦經典影片大獎等。以美國母親收養六名中國殘疾棄嬰為題材的紀錄片「A Perfect Love」獲得最佳紀錄片。

「A Perfect Love」主創代表沈群表示， 紀錄片通常是沒有太多人關注的片種，只有獲獎的時候，才能引發更多關注。他知道這部片子得到認可，並不是因為拍得多好，而是因為記錄的主人公。該美國媽媽收養六個中國殘疾棄嬰，故事感人至深。希望主人公這種沒有國界的大愛能讓更多人知道，美國家庭收養中國棄嬰是一部波瀾壯闊的歷史畫卷，從1991年中國收養法開始實施，一直到2019年疫情前，28年時間裡，美國家庭共收養超過10萬中國棄嬰，一共有兩萬多個美國家庭參與收養，平均每年有3800多中國棄嬰通過收養來到美國。

中國演員呂麗萍和孫海英是電影節創辦者，呂麗萍表示，創辦電影節初衷是讓福音電影人不再孤軍奮戰，通過建立專業化製作標準和國際化交流渠道，支持更多像《I am a Security Guard in the US》這樣接地氣、有生命力的作品走向世界。

孫海英憑藉電視劇《激情燃燒的歲月》一舉成名， 他表示，電影節取名為金葡萄的原因，是聖經裡說「主是葡萄樹，我們是枝子，常在祂裡面的就能多結果子。」

來自中國瀋陽的女演員Marina Savoy憑藉《God is Good》獲得最佳女主角獎，這部電影也獲得最佳導演和最佳影片獎，好萊塢資深媒體人Robert King為其頒獎。《The Passion of the Christ》獲得評審團推薦經典影片大獎。

金葡萄樹全球福音電影節12日在亞凱迪亞舉辦首屆頒獎典禮（記者張宏／攝影）
金葡萄樹全球福音電影節12日在亞凱迪亞舉辦首屆頒獎典禮（記者張宏／攝影）

以美國母親收養六名中國殘疾棄嬰為題材的紀錄片《A Perfect Love》獲得...
以美國母親收養六名中國殘疾棄嬰為題材的紀錄片《A Perfect Love》獲得最佳紀錄片。圖為主創代表領獎。（記者張宏／攝影）

《God is Good》獲得最佳女主角獎、最佳導演和最佳影片獎。圖為其主創領獎...
《God is Good》獲得最佳女主角獎、最佳導演和最佳影片獎。圖為其主創領獎。（記者張宏／攝影）

中國演員呂麗萍（左）和孫海英創辦金葡萄樹全球福音電影節。（記者張宏／攝影）
中國演員呂麗萍（左）和孫海英創辦金葡萄樹全球福音電影節。（記者張宏／攝影）

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