金葡萄樹電影節 收養題材獲最佳紀錄片

中國演員呂麗萍（右）和孫海英創辦金葡萄樹全球福音電影節。（記者張宏／攝影）

金葡萄樹全球福音電影節 （Golden Vine Global Gospel Film Festival）12日在亞凱迪亞 舉辦首屆頒獎典禮，電影節以「你們是世上的光」為主題，收集多個國家地區的福音題材作品。電影節頒發福音紀錄片、長短片和評審團推薦經典影片大獎等。以美國母親收養六名中國殘疾棄嬰為題材的紀錄片「A Perfect Love」獲得最佳紀錄片。

「A Perfect Love」主創代表沈群表示， 紀錄片通常是沒有太多人關注的片種，只有獲獎的時候，才能引發更多關注。他知道這部片子得到認可，並不是因為拍得多好，而是因為記錄的主人公。該美國媽媽收養六個中國殘疾棄嬰，故事感人至深。希望主人公這種沒有國界的大愛能讓更多人知道，美國家庭收養中國棄嬰是一部波瀾壯闊的歷史畫卷，從1991年中國收養法開始實施，一直到2019年疫情 前，28年時間裡，美國家庭共收養超過10萬中國棄嬰，一共有兩萬多個美國家庭參與收養，平均每年有3800多中國棄嬰通過收養來到美國。

中國演員呂麗萍和孫海英是電影節創辦者，呂麗萍表示，創辦電影節初衷是讓福音電影人不再孤軍奮戰，通過建立專業化製作標準和國際化交流渠道，支持更多像《I am a Security Guard in the US》這樣接地氣、有生命力的作品走向世界。

孫海英憑藉電視劇《激情燃燒的歲月》一舉成名， 他表示，電影節取名為金葡萄的原因，是聖經裡說「主是葡萄樹，我們是枝子，常在祂裡面的就能多結果子。」

來自中國瀋陽的女演員Marina Savoy憑藉《God is Good》獲得最佳女主角獎，這部電影也獲得最佳導演和最佳影片獎，好萊塢資深媒體人Robert King為其頒獎。《The Passion of the Christ》獲得評審團推薦經典影片大獎。

金葡萄樹全球福音電影節12日在亞凱迪亞舉辦首屆頒獎典禮（記者張宏／攝影）

以美國母親收養六名中國殘疾棄嬰為題材的紀錄片《A Perfect Love》獲得最佳紀錄片。圖為主創代表領獎。（記者張宏／攝影）

《God is Good》獲得最佳女主角獎、最佳導演和最佳影片獎。圖為其主創領獎。（記者張宏／攝影）