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道奇隊挺老球迷 特製紙本門票

編譯陳盈霖／綜合報導
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資深道奇隊老球迷如願拿到實體紙本門票。圖為道奇球場。（路透）
資深道奇隊老球迷如願拿到實體紙本門票。圖為道奇球場。（路透）

NBC 4電視台報導，與洛杉磯道奇隊（The Dodgers）相伴半世紀的81歲資深球迷Errol Segal，日前因球隊告知他無法再使用熟悉的紙本門票入場感到失落。其故事於社群媒體引發關注後，球隊最終改變立場，替這位老球迷恢復印製紙本實體票。

Errol Segal說，過去50年來他僅使用折疊式手機，也不熟悉電腦操作，球隊這項改變讓他情緒低落，故向球隊提出要求，希望能破例讓他繼續用紙本票入場。

球隊最初曾提出回購其季票的方案，但遭Errol Segal拒絕。他在4月3日接受NBC電視台訪問時表示，「這些門票我珍藏50年，他們這樣做，如同過河拆橋。」隨著他的遭遇在網路上發酵，吸引數百萬人次關注後，道奇隊最終改變主意，他也於本月2日親自前往道奇球場（Dodger Stadium）成功拿到當晚比賽的紙本門票。

Errol Segal表示，「當我把票交給對方，看到他們臉上的笑容，真的讓我很開心，沒有什麼比原始紙本票更有那種感覺。」這位忠實老球迷希望未來繼續到場替球隊加油，不管輸贏，「我熱愛道奇隊的一切。」

道奇 社群媒體 洛杉磯

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