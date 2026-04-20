馬博元履新拜會中華會館 稱洛「像家一樣」

會後一行人前往國父銅像獻花，場面莊重。（記者羅娜╱攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處新任處長馬博元伉儷19日上午拜會羅省中華會館，與僑界代表交流，隨後前往國父銅像獻花致敬。當天中午並於華埠舉行歡迎午宴，氣氛溫馨熱絡。

羅省中華會館主席聶澤英致詞，他代表中華會館校董會、福地會、福僑會及27個僑團暨全僑各界，熱烈歡迎馬博元伉儷蒞臨。他提到，「希望馬處長就像回家一樣，常來華埠、常來中華會館，」並感謝經文處長期支持，期待未來深化合作，為僑界創造更多交流平台與資源連結。

馬博元致詞時表示，此行對他而言「不像公務」，更像晚輩在宗親帶領下向前輩報到。他說，走進會館看到中華民國 與美國國旗並列，以及國父遺像，在海外仍有一群長年支持中華民國、服務華人 社區的前輩，「讓人難以用言語表達敬佩」。

他表示，九天前抵達洛杉磯時歷經長途飛行，身心疲憊，但看到僑界長輩接機的笑容，「那一瞬間所有疲憊都好像消失了」，感受到南加州的溫暖與親切，也讓他對未來在當地的工作與生活更具信心。

談及外交工作，馬博元指出，駐外人員在美國爭取支持的成果，並非單靠官方，而是仰賴僑界長期在主流社會推動自由、民主、人權與言論自由等價值。他表示，「如果沒有各位，其實什麼都做不到」，並形容僑界是外交工作的堅強後盾與基礎。

他說，未來經文處將持續與僑界保持密切聯繫，提供服務並深化合作，也希望各界多提建議。他坦言，雖曾在華府任職12年，並於比利時布魯塞爾服務，但本次是首次長駐美西，「仍需仰賴前輩指教」，並盼透過交流逐步熟悉地方事務。

活動中，中華會館四大首長與馬博元互贈禮物，泛美中華會館聯誼會執行長張自豪、顧問馬樹榮等嘉賓亦致詞表達歡迎。會後一行人前往國父銅像獻花，場面莊重。

在歡迎午宴上，馬博元（圖中間）提到，過去三年一家人分散各國，如今在洛杉磯團聚，「感覺像家一般親切」。（記者羅娜╱攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新任處長馬博元（圖左）與羅省中華會館主席聶澤英（圖右）互贈禮物。（記者羅娜╱攝影）

與會嘉賓合影留念。（記者羅娜╱攝影）