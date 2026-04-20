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戰火助漲物價 低收族壓力大

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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William O. Beeman教授表示，荷莫茲海峽的開放與否，是伊朗展現主權...
William O. Beeman教授表示，荷莫茲海峽的開放與否，是伊朗展現主權控制的重要手段。（ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）17日舉行線上簡報會，聚焦美伊衝突引發的能源震盪與全球物價上漲。與會學者指出，戰爭導致油價急升、供應鏈受阻，衝擊已從能源市場迅速擴散至食品、交通與日用品，對全球消費者與企業形成全面壓力。

簡報指出，荷莫茲海峽作為全球重要能源運輸通道，一度受衝突影響，進一步推升市場不確定性。雖然伊朗近日宣布海峽重新開放，但美國封鎖尚未解除，供應鏈恢復仍存變數。

明尼蘇達大學專長中東研究的人類學榮譽教授William O. Beeman指出，伊朗在本次衝突中的行動核心，源自其長期強調的「國家主權」與革命理念。他表示，伊朗歷史上長期受到外國勢力干預，因此對外部壓力高度敏感，「無論是經濟制裁或軍事威脅，都難以迫使其讓步」。他進一步說明，荷莫茲海峽的開放與否，不僅是經濟或軍事考量，更是伊朗展現主權控制的重要手段。另一方面，美國政治人物若使用帶有宗教象徵的言論，可能在中東地區引發歷史聯想，進一步升高緊張局勢。

耶魯大學預算實驗室研究總監Ryan Nunn表示，此次油價衝擊幅度顯著，每桶最高曾上漲約35美元，是過去50年來較大波動之一。他分析，能源價格上升將推高整體通膨，同時拖累經濟活動，預估一年內核心物價可能上升約0.5%，GDP則可能下降約0.5%。不過他指出，美國經濟對石油依賴已較過去下降，加上本身成為能源淨出口國，使衝擊相對歷史時期有所緩和。值得注意的是，低收入族群受影響最為明顯，因其在能源與商品上的支出占比較高，替代選擇有限，且缺乏儲蓄緩衝。

河濱加大（UCR）經濟學教授、公共政策學院創院院長Anil Deolalikar則從全球角度分析指出，石油不僅用於交通，更廣泛應用於塑膠、肥料、藥品與服裝等產業，因此油價上漲會透過供應鏈全面推升物價，甚至可能導致「停滯性通膨」。

他表示，受衝擊最嚴重的是中東、非洲及南亞等低收入且高度依賴能源進口的國家，例如葉門、蘇丹與索馬利亞，糧價上漲恐直接威脅基本生存。他進一步指出，衝擊不僅限於城市家庭，也重創農村經濟：農民因肥料與柴油成本上升而承受更大財務壓力，農業生產受到抑制；城市非正式勞工，如外送員與小販，則因成本上升與需求下滑，收入明顯縮減。

他警告，隨著全球農業投入減少，未來數月糧食價格可能持續上升，進一步推升貧困人口規模，並加劇營養不良問題，對發展中國家構成長期衝擊。

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