防執法誤殺身心障礙者慘劇再發生 洛警局強化培訓

洛杉磯縣警察局近日舉辦年度專項培訓，針對如何辨識與應對精神疾病及智能障礙民眾進行強化訓練，期望降低誤判與誤傷風險，提升執法安全。（記者楊青／攝影）

隨著全美對警方執法誤判，導致身心障礙人士受傷或死亡事件的關注升溫，洛杉磯 縣警局近日舉辦年度專項培訓，針對如何辨識與應對精神疾病及智能障礙民眾進行強化訓練，期望降低誤判與誤傷風險。

洛縣 警局警官Geoffrey Deedrick表示，近年統計數據顯示，身心障礙者人群比例明顯增加，警員在辦案過程中遇到身心障礙者的機會也同比上升；本應由醫療或社工處理的事件，往往最先接觸的卻是警察。因此警員在執法現場的第一判斷，非常重要。

加州 過去亦曾發生多起引發爭議的案例。例如聖地牙哥一有精神疾病的男子，癲癇發作期間家人報警求助，警方到場後誤判其動作為威脅並開槍擊斃。洛杉磯地區一處大型賣場中，也發生過相似案例。

Geoffrey Deedrick表示，不少911報警電話，其實是遭遇精神危機、自閉症發作、情緒失控等，但最先出動的，卻是武裝警察。第一線警員在高壓力下，需在短時間內判斷現場風險，容易將「行為異常」誤判為「潛在威脅」。

洛縣「自閉症互動解決方案」創辦人Kate Movius表示，「看起來行為異常的人」往往被當成威脅，而不是需要幫助的人，導致「醫療問題被當成治安問題」，是導致衝突升高的重要原因之一。

Kate Movius表示，十年前他們開始協助學區、警局和社區舉辦特別培訓，每次問聽眾是否接觸過自閉症人士，很多時候只有一人舉手，但現在越來越多人聽眾表示，他們有家人和親友就是自閉症患者。她表示，現實生活中，兒童、青少年和成人都有自閉症患者，因外表多與常人無異，卻在溝通與反應上存在差異，特別容易在執法過程中遭誤解。

Movius表示，這類人士常見特徵包括反應較慢、難以即時回應指令、避免眼神接觸，或在緊張情境下出現重複動作與情緒波動等，這些行為在缺乏辨識能力的情況下，可能被誤認為不配合甚至具攻擊性，導致執法升級。

非營利機構Ruderman Family Foundation報告指出，全美約三分之一至一半在警方行動中死亡的人，患有某種精神疾病或身心障礙，遠高於該群體在總人口中的比例。

此次洛縣警局培訓內容，即包括「危機處理訓練」和「降激化」（de-escalation）技巧，教導警員辨識自閉症、智能障礙與精神疾病徵象，並透過溝通與降溫方式降低衝突。同時，全美也有部分城市引入由心理專業人員與社工組成的應變小組，嘗試在非暴力情境下替代警察出勤。