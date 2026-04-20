歷經20年轉型建設 洛縣藝博館David Geffen展館開幕

歷經20年的轉型與建設，美國西部最大的藝術博物館洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）全新的David Geffen展館19日開幕。（LACMA提供）

歷經20年的轉型與建設，美國西部最大的藝術博物館之一洛杉磯 縣藝術博物館（LACMA）全新的David Geffen展館19日開幕，這座由普立茲克獎得主Peter Zumthor設計的地標建築，不僅是LACMA永久館藏新家，更體現當代全球藝術博物館的未來遠景。

David Geffen展館長900英尺，採用玻璃與混凝土結構，穿梭於Hancock公園與Wilshire大道上，主層懸浮於地面30英尺高處，提供開闊城市視野，並在下方創造出充滿活力的公共廣場。其水平式設計打破傳統博物館層級概念，所有藝術品皆展示於單一層面，不分文化、傳統或時代，享有同等地位。

館內未設定固定參觀路線，參訪者可隨好奇心自由探索。建築師利用光影對話取代均勻照明，配合日本設計師須藤玲子（Reiko Sudo）特製的鍍鉻金屬透明窗簾，隨日照與季節更迭賦予空間動態的美感。由45名策展人通力合作的首展，在11萬平方英尺空間內呈現館藏15萬5000件跨越六千年的珍品。展覽捨棄傳統線性敘事，改以大西洋、太平洋、印度洋及地中海作為框架，探索跨越時空的文化連結，並委託Todd Gray、韓裔藝術家徐道獲（Do Ho Suh）、Lauren Halsey及Sarah Rosalena創作大型新作品，將當代視角融入傳統館藏中。 館內未設定固定參觀路線，參訪者可隨好奇心自由探索。建築師利用光影對話取代均勻照明。（LACMA提供）

展廳下方設有七座展館，包含教育空間、劇院、零售店及餐廳，其中Erewhon咖啡店與LACMA商店於19日率先開幕。

19日至5月3日將由會員優先參觀。5月3日為慶祝W.M. Keck教育中心啟用將對青少年免費開放。6月20日則將舉辦大型「街頭派對」，免費對公眾開放，並以「藝術大遊行」收尾，邀請藝術家與創意社群共同慶祝。