「非法入境」華女揮刀砍消防員 曾襲擊室友

30歲華女秦珍（Zhen Qin，音譯）揮刀襲擊消防員。（Bexar County監獄）

德州 聖安東尼奧（San Antonio）日前發生一起襲擊案件，執法人員上門進行福利檢查（Welfare Check）時，年輕的華人 女子在公寓內揮刀砍向消防員，致對方受傷送醫。涉案華女後在與警方對峙過程中被捕，目前面臨襲擊公務人員的重罪指控，她還被控「非法入境 美國」等其他罪名。相關證人指出，這名華女曾襲擊其他室友。

據News 4 San Antonio等新聞媒體綜合報導，30歲的華女秦珍（Zhen Qin，音譯）是案件當事人。當地警方通報指出，事發在4月15日，地點位於聖安東尼奧西北區，市場山大道（Market Hill Boulevard）附近一處校外學生公寓Lark San Antonio，靠近1604環路（Loop 1604）。警方當天下午1時左右接獲報警，稱案發現場發生對峙事件。

事件起因是物業管理多次嘗試聯繫秦珍未果，管理人員隨後進行福利檢查，並召集緊急救援人員前往確認這名女子的安全。報導指出，秦珍此前居住在這幢公寓，但該單元原本應在今年3月底後被清空。

救援人員試圖破門而入時，秦珍手持刀具，突然揮刀襲擊聖安東尼奧消防局的一名消防員，導致他受傷，後被送往當地醫院救治，無生命危險。隨後，秦珍又將自己反鎖在公寓後方區域，一度與警方對峙。當局調動談判專家介入，在確保現場安全的前提下展開溝通，經過一段時間後，警方成功將當事人控制並逮捕，過程中未發生進一步衝突。

秦珍目前已被正式起訴，面臨包括襲擊公務人員在內的重罪指控。根據監獄記錄，秦珍被關押在貝克薩縣（Bexar County）成人拘留中心，保釋金為4萬美元。警方稱，秦珍曾因非法侵入罪被捕，但該案已被撤銷。

此外，當局指出，案發地址此前曾多次接到報警。一位自稱是秦珍前室友的女士向媒體表示，她多次舉報這名嫌犯，但未得到有效處理。「他們一直什麼都不做，直到有一個室友遭到她的襲擊，我們所有人都搬到別的公寓，除了秦珍還留在這裡。」

案件仍在進一步調查中，警方尚未公布更多細節，包括當事人是否有精神問題，以及她的襲擊動機、是否涉及其他因素。案件發生在校外學生公寓，但報導沒有明確表示秦珍是不是一名學生。此外，她還被控「非法入境美國」等相關罪名，當局尚未透露具體細節。