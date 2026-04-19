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斜視被嘲笑 少年發明AI矯正獲獎

洛杉磯訊
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南加州橙縣科學與工程博覽會中，14歲學生巴拉尼（Aaryan Balani）展示...
南加州橙縣科學與工程博覽會中，14歲學生巴拉尼（Aaryan Balani）展示其研發成果並獲頒獎項。（取自主辦方官網）

南加州橙縣一名就讀八年級的14歲少年巴拉尼（Aaryan Balani），因自幼罹患斜視，歷經多年探索非手術治療方式，自行研發一款人工智慧驅動的穿戴式裝置「EYEVA」，可即時偵測眼位偏移並發出警示，協助患者於日常生活中即時調整視線。該成果近日在橙縣科學與工程博覽會中獲最高榮譽。

據ABC 7電視台報導，巴拉尼現居喜瑞都市（Cerritos）。他回憶，5歲因跌倒撞擊頭部引發腦震盪，此後雙眼逐漸出現漂移情形。他指出，斜視除影響視力外，也因外觀問題曾遭嘲笑。為改善自身狀況並提升對眼位變化的即時掌握，因而萌生研發相關輔助裝置的想法。EYEVA採用3D列印遮陽鏡框設計，內建微型攝影機，並透過人工智慧演算法即時判讀雙眼位置；一旦偵測到偏移，裝置即發出提示音，提醒使用者主動矯正。

該裝置研發歷時四個月，歷經五次原型迭代，方完成目前版本，前期硬體投入約300美元。巴拉尼表示，技術靈感源自他七年級時開發的另一項專案，當時利用無人機航拍影像訓練人工智慧系統，協助環保單位辨識路面垃圾，之後將相同的影像辨識邏輯延伸至眼部追蹤應用。其母形容：「既然能辨識樹葉，自然也能辨識眼睛。」

橙縣科學與工程博覽會評審Robin Van Vorhis表示，該項目完整結合科學、工程與電腦科學三大領域；多名長期投入相關產業的專業人士亦認為，該產品具實際應用潛力且效果顯著。

目前，巴拉尼正與醫師合作推動臨床試驗計畫，以評估長期使用EYEVA是否有助患者自主矯正斜視。同時，EYEVA亦已進入專利申請階段。

全球斜視患者估超過1億人。巴拉尼表示，期盼此技術能為更多患者帶來實質幫助。

橙縣 人工智慧

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