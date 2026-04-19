我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

華人捐贈750萬 建亞凱迪亞醫院麻醉照護病房

記者張宏╱亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃春華四年前已向南加大亞凱迪亞醫院捐贈750萬美元，從左至右依次是Ikenna ...
黃春華四年前已向南加大亞凱迪亞醫院捐贈750萬美元，從左至右依次是Ikenna Mmeje、黃春華、Sandra Chen Lau、Lina Tullberg。（主辦方提供）

黃春華基金會（CHF）和南加大亞凱迪亞醫院（USC-AH）日前共同為全新的麻醉後照護病房（PACU）舉行剪綵儀式。這間擁有12張病床的麻醉後照護病房，是「黃春華基金會混合手術中心」的核心設施，該中心未來還將增設一間混合手術室。

全新且先進的麻醉後照護病房，專為剛結束手術的病患設計，透過先進的監測設備與專屬醫療團隊，能為狀況複雜的病患提供更完善照護。該建設也將與即將落成的「混合手術室」緊密配合，手術室結合傳統外科手術與即時影像導航技術，能支援心臟與血管等高難度的跨科別手術，最大醫療優勢在於，醫生能在同一個無菌空間內，視病況隨時將「微創手術」安全且快速轉換為「傳統開刀手術」，可大幅降低移動病患風險，提升治療效率。

聖蓋博谷隨著人口增加，醫療需求也在上升。黃春華作為亞凱迪亞多年的居民，更為關注社區醫療環境。他早在四年前已向該醫院捐贈750萬美元，用於支持麻醉後照護病房和混合手術室等多項建設，這也是該院建院119年以來最大一筆單一捐款。不僅促成麻醉後照護病房恢復室落成，其醫療投資也成為醫院堅實後盾。

醫院院長Ikenna Mmeje表示，期盼醫院能不斷提升醫療品質，讓病患從前期診斷、手術治療，一路到術後康復，都能獲得最好的照顧。

黃春華基金會創始人兼主席黃春華（Dr. Charles Huang）、黃春華基金會執行長Lina Tullberg、南加大亞凱迪亞醫院院長兼執行長Ikenna Mmeje及南加大亞凱迪亞醫院基金會主席Sandra Chen Lau出席剪綵儀式。

黃春華基金會（CHF）和南加大亞凱迪亞醫院（USC-AH）日前共同為全新的麻醉後...
黃春華基金會（CHF）和南加大亞凱迪亞醫院（USC-AH）日前共同為全新的麻醉後照護病房（PACU）舉行剪綵儀式。（左起）黃春華基金會執行長Lina Tullberg、黃春華、院長Ikenna Mmeje、醫院資深副總裁兼營運長Robert Shappley、基金會主席Sandra Chen Lau和PACU主任Jinae Crouch。（主辦方提供）

全新且先進的麻醉後照護病房專為剛結束手術的病患設計，透過先進的監測設備與專屬醫療...
全新且先進的麻醉後照護病房專為剛結束手術的病患設計，透過先進的監測設備與專屬醫療團隊，能為狀況複雜的病患提供更完善照護。（主辦方提供）

亞凱迪亞 華人

上一則

臥室數百笑氣鋼瓶 法庭文件揭「台鞋王」猝逝前...

下一則

長堤焰火秀取消 驚動紐森

延伸閱讀

鄒哲銘醫學博士引領微創美容整形與手部外科新標準

鄒哲銘醫學博士引領微創美容整形與手部外科新標準
美國當護士好賺 年薪中位數9.36萬元、不怕被裁員

美國當護士好賺 年薪中位數9.36萬元、不怕被裁員
莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務
中國捐血黑色產業鏈 仲介炒作「獻血證」牟利

中國捐血黑色產業鏈 仲介炒作「獻血證」牟利
飛躍皇后皮膚專科引進新世代XERF緊膚技術　打造安全無創年輕肌膚

飛躍皇后皮膚專科引進新世代XERF緊膚技術　打造安全無創年輕肌膚
從社區出發，重塑醫療未來華人醫療創新者─惠華的變革之路

從社區出發，重塑醫療未來華人醫療創新者─惠華的變革之路

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆