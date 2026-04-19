華人捐贈750萬 建亞凱迪亞醫院麻醉照護病房

黃春華四年前已向南加大亞凱迪亞醫院捐贈750萬美元，從左至右依次是Ikenna Mmeje、黃春華、Sandra Chen Lau、Lina Tullberg。（主辦方提供）

黃春華基金會（CHF）和南加大亞凱迪亞 醫院（USC-AH）日前共同為全新的麻醉後照護病房（PACU）舉行剪綵儀式。這間擁有12張病床的麻醉後照護病房，是「黃春華基金會混合手術中心」的核心設施，該中心未來還將增設一間混合手術室。

全新且先進的麻醉後照護病房，專為剛結束手術的病患設計，透過先進的監測設備與專屬醫療團隊，能為狀況複雜的病患提供更完善照護。該建設也將與即將落成的「混合手術室」緊密配合，手術室結合傳統外科手術與即時影像導航技術，能支援心臟與血管等高難度的跨科別手術，最大醫療優勢在於，醫生能在同一個無菌空間內，視病況隨時將「微創手術」安全且快速轉換為「傳統開刀手術」，可大幅降低移動病患風險，提升治療效率。

聖蓋博谷隨著人口增加，醫療需求也在上升。黃春華作為亞凱迪亞多年的居民，更為關注社區醫療環境。他早在四年前已向該醫院捐贈750萬美元，用於支持麻醉後照護病房和混合手術室等多項建設，這也是該院建院119年以來最大一筆單一捐款。不僅促成麻醉後照護病房恢復室落成，其醫療投資也成為醫院堅實後盾。

醫院院長Ikenna Mmeje表示，期盼醫院能不斷提升醫療品質，讓病患從前期診斷、手術治療，一路到術後康復，都能獲得最好的照顧。

黃春華基金會創始人兼主席黃春華（Dr. Charles Huang）、黃春華基金會執行長Lina Tullberg、南加大亞凱迪亞醫院院長兼執行長Ikenna Mmeje及南加大亞凱迪亞醫院基金會主席Sandra Chen Lau出席剪綵儀式。

黃春華基金會（CHF）和南加大亞凱迪亞醫院（USC-AH）日前共同為全新的麻醉後照護病房（PACU）舉行剪綵儀式。（左起）黃春華基金會執行長Lina Tullberg、黃春華、院長Ikenna Mmeje、醫院資深副總裁兼營運長Robert Shappley、基金會主席Sandra Chen Lau和PACU主任Jinae Crouch。（主辦方提供）