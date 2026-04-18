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洛城-香港新航線 達美航空6月開通 每天一班直飛

記者張宏╱綜合報導
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達美將於6月開通洛杉磯到香港直飛航線。（取自達美航空臉書）
達美將於6月開通洛杉磯到香港直飛航線。（取自達美航空臉書）

洛杉磯又增飛中國新航線，達美航空將於6月開通洛杉磯到香港的直飛航線。達美航空宣布持續擴展其寬體機隊與長程航線布局，計畫自2026年起新增多條由空中巴士A350-900執飛的國際航線，進一步強化其全球網絡與高端客運市場競爭力。

達美將於6月6日開通洛杉磯飛香港的直飛航班，每天一班，飛行時間最長達15小時45分鐘。洛杉磯起飛時間是晚11時，當地凌晨5時抵達香港；香港出發時間是上午9時25分，抵達為洛杉磯當地時間上午7時55分。該時間尤其方便商務旅客。航線採用275座高端配置A350-900，設有全平躺商務艙、Premium Select、Comfort+及經濟艙，主打高端長程市場。此航線的重啟，象徵達美重返香港市場，並將與國泰航空和美聯航展開競爭。

另外，達美將於6月2日至9月6日期間以A350-900恢復底特律至巴黎的航班，預計暑期旺季時提供每日航班。雖然中東現在戰事還在持續，但達美計畫自9月6日起恢復亞特蘭大至以色列特拉維夫（Tel Aviv）航線，初期是每周三班，並將視區域局勢調整營運計畫。同時，亞特蘭大至沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的新航線亦將納入未來拓展藍圖。

同時達美將於12月2日至2027年1月3日期間，以A350執飛亞特蘭大至米蘭的季節性航班，取代去年使用的767-400ER機型，進一步提升載客量與客艙品質。達美自2017年引進首架A350-900以來，持續優化機隊配置，隨著A350機隊規模擴大與產品升級，達美航空正積極鞏固其在跨洲長程市場的競爭地位。

美國航空也積極拓展其飛往亞洲的國際航線，最近增加洛杉磯飛往東京羽田的航班，從原先每天一班增加為每天兩班，同時開設達拉斯飛往東京，每天一班的新航線。今年5月還會開通達拉斯飛往雅典和米蘭航線。

香港 達美航空 洛杉磯

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