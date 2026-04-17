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鋼琴結合戲劇 創意演出首登聖蓋博燈會

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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由鋼琴教師成曼卿（Christina Chen）精心策劃，集結11位學生，在聖蓋...
由鋼琴教師成曼卿（Christina Chen）精心策劃，集結11位學生，在聖蓋博燈會上表演30分鐘，節奏緊湊且內容豐富。（成曼卿提供）

在月前的聖蓋博燈會中，一場融合鋼琴演奏與戲劇表現的兒童舞台節目精彩登場，成為現場最具朝氣與創意的亮點之一。該演出由Miss Chris Young Artist Ensemble的鋼琴教師成曼卿（Christina Chen）精心策劃，集結11位學生，在短短30分鐘內呈現8個節目段落，節奏緊湊且內容豐富。

這也是該團體首次對外公開演出。整體經驗既新鮮又難忘，讓多位參與學生在演出結束後興奮表示，「還想再參加」。

此次節目以成曼卿編寫的原創小戲劇《老師不在》（Miss Chris Is Not There）為主軸，巧妙串聯鋼琴獨奏、四手聯彈與戲劇表演。當天由兩位具備豐富演奏經驗的學生擔任小主持人，負責節目串場與帶動氣氛，使整體流程流暢自然。

成曼卿表示，本次參與演出的學生，皆具備一年以上鋼琴學習基礎，這也是他們首次站上公開舞台，對孩子們而言格外具有意義。演出結束後，學生們普遍感到新鮮又有趣，紛紛表示希望未來還有機會再次參與類似活動，延續這份舞台經驗。

她也提到，活動結束後收到不少家長的正面回饋，有人分享「一早就能聽到鋼琴演奏，讓整個現場多了份清新與美好」，對孩子們的表現留下深刻印象。這些回應也讓身兼鋼琴教師與節目策劃人的她深受感動。

成曼卿指出，此次特別嘗試以不同形式規劃演出，目的是讓孩子們在多元情境中累積舞台經驗，也讓他們理解到學習樂器不僅是技巧訓練，更是表達自我與建立自信的重要途徑。

成曼卿自2012年起從事鋼琴教學，累積超過20年經驗，長年深耕洛杉磯地區，並於亞凱迪亞設立鋼琴工作室。她在紐西蘭的一所大學主修鋼琴，後赴紐約就讀New York Film Academy接受電影導演訓練。在這期間，她持續為學生舉辦演奏會，近年更積極嘗試跨界創作，提升學習的趣味性與舞台經驗。

這是成曼卿的Miss Chris Young Artist Ensemble團體...
這是成曼卿的Miss Chris Young Artist Ensemble團體首次對外公開演出。整體經驗既新鮮又難忘，讓多位參與學生在演出結束後興奮表示，「還想再參加」。（成曼卿提供）

成曼卿表示，本次參與演出的學生皆具備一年以上鋼琴學習基礎，這也是他們首次站上公開...
成曼卿表示，本次參與演出的學生皆具備一年以上鋼琴學習基礎，這也是他們首次站上公開舞台，對孩子們而言格外具有意義。（成曼卿提供）

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