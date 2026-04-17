聖蓋博市長拚連任：帶領城市走更遠

聖蓋博現任市長曼查卡日前宣布競選連任。（記者柳香淑／攝影）

聖蓋博市現任市長曼查卡（Denise Menchaca）日前宣布競選連任該市議員。曼查卡曾兩次當選該市市議員，已歷時約九年。曼查卡說，做出競選連任這個決定並不難，也沒有絲毫猶豫，因為她喜歡奉獻這個社區，希望在過去的成就基礎上，帶領城市走得更遠更好。

曼查卡14日接受本報專訪，她在目前五位市議員中，任職時間最長，見證該市約九年間的變化。令她印象最為深刻的，包括對米慎大劇院（Mission Playhouse）的維護。曼查卡說，維護大劇院的成本高昂，在新冠疫情 期間，有想要出售它的聲音出現。民眾在市議會上討論了長達五個小時。

她說，「記得有人跟我說，曼查卡，請你務必將它保留下來。」米慎大劇院1927年修建，位列國家歷史紀錄冊（National Register of Historic Places）。經過民眾討論，在市議會和社區的共同努力下，開啟了一筆基金用於它的修復。雖然起初這筆資金不多，但至少開了頭，讓這座歷史建築得以保存。

在曼查卡最初於2017年進入市議會時，聖蓋博市的財政狀況非常糟糕，是被州政府監測的城市之一。她說，那時市政經理和市府律師半年內雙雙離開，接下來不到一年，市府以城市財務表現不佳為由，解雇了財務長。曼查卡和其他市議員不得不重新雇人組建新的團隊。她說，為了改善財政，那時將市府的準備基金（reserve）提升至25%，高於業界常見的14%標準。她說，「現在我們達到了42%。」

曼查卡若獲連任，她將在城市基礎建設、公共安全、促進商業發展，增強社會服務等方面鞏固、加強。她舉例，聖蓋博市一直沒有自己的社會服務部，不過最近一年市府與華埠服務中心合作，開啟了社會服務相關事項，在開始後的10個月內，為眾多民眾提供了便捷服務。現場還有會講中文的員工提供多語言服務。

當被問及為何不競選更高層級，如洛縣 、加州 甚至聯邦的工作時，曼查卡說，「我尊重那些民選官員。但這些職位也意味著犧牲。」她說，她的家人、朋友都在聖蓋博，她植根於此，願意與社區深度連結，為該地民眾服務。在當選聖蓋博市議員之前，曼查卡曾擔任聖蓋博學區教委八年。她說，「在聖蓋博服務民眾，對我來說更有效率。」