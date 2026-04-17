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AI審核下 南加房屋險保費越來越難負擔

洛杉磯訊
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對數百萬南加州屋主而言，房屋保險正變得越來越難以負擔，甚至有民眾發現，自己的保單...
對數百萬南加州屋主而言，房屋保險正變得越來越難以負擔，甚至有民眾發現，自己的保單審核是由人工智能決定。（示意圖由ChatGPT生成）

隨著保費持續飆升，對數百萬南加州屋主而言，房屋保險正變得越來越難以負擔。甚至有民眾發現，其保單審核已不再由人員處理，而是交人工智能（AI）的算法決定，引發對公平性的質疑。

根據KTLA電視台報導，居住在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的屋主保羅（Paul）說：「這不公平，一點都不公平。但我只是一個人，除了繳保費、說聲謝謝再撐一年，真的做不了什麼。」

保羅表示，2014年搬入現居約2900平方英尺的住宅時，向州農保險（State Farm）投保的年保費不到1200美元，當時自付額為4000美元。

然而10年後，保費已飆升至超過4000美元。在洛杉磯野火頻發後，今年更進一步上漲至6000美元以上，即便兩人已將自付額提高至1萬6000美元，並主動修剪植被、採用防火建材，保費仍未獲得折扣。

保羅指出，保險經紀告知，保費暴漲的其中一個原因，是保單如今已由AI審核，而非傳統的人工核保員。「他們（AI）不了解我，過去那種有人情味的服務已經消失。」

加州許多屋主面臨類似問題。作為全州最大住宅保險公司之一的State Farm，在過去一年因野火理賠支出超過50億美元，平均調升保費17%；而前一年亦曾上調約20%。與其他保險公司類似，該公司近年也縮減新保單的承保規模。

對個案細節，State Farm未對媒體作出回應，但在聲明中指出，理解屋主對保費上漲的不滿，然而隨著野火風險升高，以及修繕與重建成本增加，保費上調已難以避免。

倡議團體United Policyholders執行董事Amy Bach指出，保險公司通常會將同一地區的房屋視為同一風險群，即便個別房屋的實際風險較低，仍可能被套用整體區域的高風險費率，進而推高保費。

Bach建議屋主可多方比價、將房屋與汽車保險打包投保，或提高自付額以降低保費，但她坦言，這些方法並非對所有人都有效，保羅夫婦的經歷即是一例。

對許多民眾而言，尤其是收入有限的長者，保費上漲意味著在生活開支中做出取捨。保羅半開玩笑說，當保費突破6000美元後，他曾對保險經紀表示，原本打算帶五個孫子去迪士尼，「結果現在只能帶兩個去了。」

洛杉磯 保險 保費

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